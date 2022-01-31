https://ria.ru/20220131/vasileva-1770272871.html

"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре

"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре - РИА Новости, 31.01.2022

"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре

Татьяна Васильева призналась, что ухаживает за больной сестрой Аллой, которая живет в Санкт-Петербурге. Проблемы со здоровьем у женщины появились после смерти... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:11

2022-01-31T12:11

2022-01-31T12:11

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Татьяна Васильева призналась, что ухаживает за больной сестрой Аллой, которая живет в Санкт-Петербурге. Проблемы со здоровьем у женщины появились после смерти близких.По словам Татьяны в программе "Звезды сошлись", племянник до последнего не говорил своей матери о диагнозе. Артистка призвала всех "говорить, как есть", и не скрывать от родных ничего.Артистка призналась, что ее сестра "великий человек", но при этом "великий скромник". Женщина, по словам Татьяны, запретила про нее рассказывать на телеканалах. По словам артистки, врачи дают нехороший прогноз на лечение вплоть до ампутации. При этом Василева отмечает, что сестра "терпит нереальную боль" и "пьет дозы обезболивающих очень сильных".Сейчас Аллу поддерживают внуки, она "всем обеспечена на 100%", ей ничего не нужно, "кроме исцеления", говорит Татьяна.Ранее о Васильевой нелестно отозвался бывший друг и коллега Станислав Садальский, сравнив актрису с Алексеем Паниным.

https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html

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знаменитости