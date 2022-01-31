https://ria.ru/20220131/vasileva-1770272871.html
"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре
"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре - РИА Новости, 31.01.2022
"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре
Татьяна Васильева призналась, что ухаживает за больной сестрой Аллой, которая живет в Санкт-Петербурге. Проблемы со здоровьем у женщины появились после смерти... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:11
2022-01-31T12:11
2022-01-31T12:11
шоубиз
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770275257_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_e3d8369205d92bfaf712677e35458a9a.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Татьяна Васильева призналась, что ухаживает за больной сестрой Аллой, которая живет в Санкт-Петербурге. Проблемы со здоровьем у женщины появились после смерти близких.По словам Татьяны в программе "Звезды сошлись", племянник до последнего не говорил своей матери о диагнозе. Артистка призвала всех "говорить, как есть", и не скрывать от родных ничего.Артистка призналась, что ее сестра "великий человек", но при этом "великий скромник". Женщина, по словам Татьяны, запретила про нее рассказывать на телеканалах. По словам артистки, врачи дают нехороший прогноз на лечение вплоть до ампутации. При этом Василева отмечает, что сестра "терпит нереальную боль" и "пьет дозы обезболивающих очень сильных".Сейчас Аллу поддерживают внуки, она "всем обеспечена на 100%", ей ничего не нужно, "кроме исцеления", говорит Татьяна.Ранее о Васильевой нелестно отозвался бывший друг и коллега Станислав Садальский, сравнив актрису с Алексеем Паниным.
https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770275257_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_9b489bbe9cf52705c9808ee15cb53194.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
"Терпит нереальную боль": Васильева рассказала о тяжелобольной сестре
Васильева рассказала о тяжелобольной сестре в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Татьяна Васильева призналась, что ухаживает за больной сестрой Аллой, которая живет в Санкт-Петербурге. Проблемы со здоровьем у женщины появились после смерти близких.
"У нее друг за другом идут заболевания после того, как она перенесла серьезные удары. У нее ушел муж, и вслед за ним ушел сын через три месяца. Это не могло пройти бесследно. Онкология и у того, и у другого. Приблизительно одинаковая", – призналась актриса.
По словам Татьяны в программе "Звезды сошлись", племянник до последнего не говорил
своей матери о диагнозе. Артистка призвала всех "говорить, как есть", и не скрывать от родных ничего.
"В связи с этим сестра очень больна. У нее нехорошая история – непроходимость в ноге, то, что связано с сосудами… Я считаю, это на нервной почве. И потом, она никогда не занималась собой, она только вытягивала всех из могилы. Всех! Меня никогда не было. Я, понимаешь, артисткой хотела стать. Все было на ее плечах", – отметила Васильева.
Артистка призналась, что ее сестра "великий человек", но при этом "великий скромник". Женщина, по словам Татьяны, запретила про нее рассказывать на телеканалах.
По словам артистки, врачи дают нехороший прогноз на лечение вплоть до ампутации. При этом Василева отмечает, что сестра "терпит нереальную боль" и "пьет дозы обезболивающих очень сильных".
Сейчас Аллу поддерживают внуки, она "всем обеспечена на 100%", ей ничего не нужно, "кроме исцеления", говорит Татьяна.
Ранее о Васильевой нелестно отозвался
бывший друг и коллега Станислав Садальский, сравнив актрису с Алексеем Паниным.