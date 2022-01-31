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Заболевший COVID-19 экс-президент Польши Валенса пошел на поправку
Заболевший COVID-19 экс-президент Польши Валенса пошел на поправку - РИА Новости, 31.01.2022
Заболевший COVID-19 экс-президент Польши Валенса пошел на поправку
Экс-президент Польши Лех Валенса выздоравливает от коронавируса, сообщили РИА новости в его офисе. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:57
2022-01-31T13:57
2022-01-31T13:57
в мире
лех валенса
польша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса выздоравливает от коронавируса, сообщили РИА новости в его офисе.По словам собеседника агентства, Валенса "чувствует себя в меру хорошо и завтра планирует вернуться к работе в офисе".Экс-президент сообщил о том, что заражен коронавирусом 21 января. Несмотря на трехкратную вакцинацию он рассказал, что очень плохо себя чувствует.Валенсе 78 лет. Он страдает рядом хронических заболеваний, в частности сахарным диабетом. В прошлом году он перенес операцию на сердце.
https://ria.ru/20220126/pashinyan-1769564286.html
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РИА Новости
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в мире, лех валенса, польша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Заболевший COVID-19 экс-президент Польши Валенса пошел на поправку
Заболевший COVID-19 экс-президент Польши Валенса планирует вернуться к работе во вторник