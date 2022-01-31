Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770270330.html
Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться
Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться - РИА Новости, 31.01.2022
Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться
Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом сообщил, что отстранит со вторника от службы 12 священников, потому что они отказались прислушиваться к РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:15
2022-01-31T11:15
религия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151764/84/1517648461_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_0ca05ab90683e13e3fd55e02f9a7ce2f.jpg
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом сообщил, что отстранит со вторника от службы 12 священников, потому что они отказались прислушиваться к его призыву и сделать прививки против COVID-19.Как рассказал Хризостом в интервью Кипрской радиовещательной корпорации RIK (CyBC), священников отстранят от службы на три месяца.По словам Хризостома, из 123 священников архиепископии оставались невакцинированными 27. Однако 15 из них сделали прививки или получили отвод по медицинским причинам.Архиепископ сказал, что большинство отстраненных священников являются и богословами, и что они соблазняют верующих не вакцинироваться.Заявив, что неслыханно не подчиняться своему архиепископу, Хризостом сказал, что три месяца вне церкви могут стать и шестью, или священников могут извергнуть из сана. Хризостом также выразил мнение, что есть и другие мотивы за позицией некоторых священников, пользующихся, по его словам, его расшатанным здоровьем.Хризостом в октябре 2018 года впервые рассказал, что несколько месяцев проходил лечение от рака и оно было успешным. В январе 2020 года Хризостом посетил США для очередного курса лечения.
https://ria.ru/20220104/vaktsinatsiya-1766527479.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151764/84/1517648461_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_9225250a9b20e731f90001a3a84c7681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
11:15 31.01.2022
 

Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться

© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Мария Стефанова
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом сообщил, что отстранит со вторника от службы 12 священников, потому что они отказались прислушиваться к его призыву и сделать прививки против COVID-19.
Как рассказал Хризостом в интервью Кипрской радиовещательной корпорации RIK (CyBC), священников отстранят от службы на три месяца.
По словам Хризостома, из 123 священников архиепископии оставались невакцинированными 27. Однако 15 из них сделали прививки или получили отвод по медицинским причинам.
Архиепископ сказал, что большинство отстраненных священников являются и богословами, и что они соблазняют верующих не вакцинироваться.
Заявив, что неслыханно не подчиняться своему архиепископу, Хризостом сказал, что три месяца вне церкви могут стать и шестью, или священников могут извергнуть из сана. Хризостом также выразил мнение, что есть и другие мотивы за позицией некоторых священников, пользующихся, по его словам, его расшатанным здоровьем.
Хризостом в октябре 2018 года впервые рассказал, что несколько месяцев проходил лечение от рака и оно было успешным. В январе 2020 года Хризостом посетил США для очередного курса лечения.
Член Синодальной комиссии по биоэтике иерей Владимир Духович - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 09:16
Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации
 
РелигияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу
09:10Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
09:09Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
Лента новостейМолния
В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницуЭкс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и УкраиныСуд продлил арест экс-мэра Владивостока ГуменюкаВ Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента