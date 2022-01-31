https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770270330.html

Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться

Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться - РИА Новости, 31.01.2022

Архиепископ Кипра запретит в служении священников за отказ вакцинироваться

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом сообщил, что отстранит со вторника от службы 12 священников, потому что они отказались прислушиваться к РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:15

2022-01-31T11:15

2022-01-31T11:15

религия

сша

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АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом сообщил, что отстранит со вторника от службы 12 священников, потому что они отказались прислушиваться к его призыву и сделать прививки против COVID-19.Как рассказал Хризостом в интервью Кипрской радиовещательной корпорации RIK (CyBC), священников отстранят от службы на три месяца.По словам Хризостома, из 123 священников архиепископии оставались невакцинированными 27. Однако 15 из них сделали прививки или получили отвод по медицинским причинам.Архиепископ сказал, что большинство отстраненных священников являются и богословами, и что они соблазняют верующих не вакцинироваться.Заявив, что неслыханно не подчиняться своему архиепископу, Хризостом сказал, что три месяца вне церкви могут стать и шестью, или священников могут извергнуть из сана. Хризостом также выразил мнение, что есть и другие мотивы за позицией некоторых священников, пользующихся, по его словам, его расшатанным здоровьем.Хризостом в октябре 2018 года впервые рассказал, что несколько месяцев проходил лечение от рака и оно было успешным. В январе 2020 года Хризостом посетил США для очередного курса лечения.

https://ria.ru/20220104/vaktsinatsiya-1766527479.html

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