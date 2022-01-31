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Житель Урала, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок
Житель Урала, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок - РИА Новости, 31.01.2022
Житель Урала, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку жителя Асбеста, который надругался над 11-летней девочкой, а затем задушил ее, сообщают Следственный... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:34
2022-01-31T13:34
происшествия
асбест
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
валерий горелых
россия
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку жителя Асбеста, который надругался над 11-летней девочкой, а затем задушил ее, сообщают Следственный комитет России и прокуратура региона.Школьница днем 12 ноября 2020 года вышла из дома на улице Ленина в Асбесте и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. Позже был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, он признался в содеянном."Он признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ряда других", - говорится в сообщении на сайте СК.По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина встретил школьницу, которая на улице продавала газеты, и под предлогом приобретения у нее газет заманил ее к себе в квартиру. Как уточнили в СУСК по региону, обвиняемый с особой жестокостью совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера, снимая происходящее на камеру, после чего задушил девочку, а тело скрыл в кустах около своего дома."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении СК.По информации руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, в последний раз из мест лишения свободы освободился в феврале 2020 года, а в общей сложности в колониях он провел 19 лет.
https://ria.ru/20220128/pedofily-1769979539.html
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происшествия, асбест, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд, валерий горелых, россия
13:34 31.01.2022
 
Житель Урала, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок

Житель Свердловской области, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку жителя Асбеста, который надругался над 11-летней девочкой, а затем задушил ее, сообщают Следственный комитет России и прокуратура региона.
Школьница днем 12 ноября 2020 года вышла из дома на улице Ленина в Асбесте и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. Позже был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, он признался в содеянном.
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"Он признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ряда других", - говорится в сообщении на сайте СК.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина встретил школьницу, которая на улице продавала газеты, и под предлогом приобретения у нее газет заманил ее к себе в квартиру. Как уточнили в СУСК по региону, обвиняемый с особой жестокостью совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера, снимая происходящее на камеру, после чего задушил девочку, а тело скрыл в кустах около своего дома.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении СК.
По информации руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, в последний раз из мест лишения свободы освободился в феврале 2020 года, а в общей сложности в колониях он провел 19 лет.
Глава СК России Александр Бастрыкин
13 января, 08:47
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
 
ПроисшествияАсбестСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной судВалерий ГорелыхРоссия
 
 
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