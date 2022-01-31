Житель Урала, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок
Житель Свердловской области, изнасиловавший и убивший школьницу, получил пожизненный срок
Молоток судьи
МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку жителя Асбеста, который надругался над 11-летней девочкой, а затем задушил ее, сообщают Следственный комитет России и прокуратура региона.
Школьница днем 12 ноября 2020 года вышла из дома на улице Ленина в Асбесте и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. Позже был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, он признался в содеянном.
"Он признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ряда других", - говорится в сообщении на сайте СК.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина встретил школьницу, которая на улице продавала газеты, и под предлогом приобретения у нее газет заманил ее к себе в квартиру. Как уточнили в СУСК по региону, обвиняемый с особой жестокостью совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера, снимая происходящее на камеру, после чего задушил девочку, а тело скрыл в кустах около своего дома.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении СК.
По информации руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, в последний раз из мест лишения свободы освободился в феврале 2020 года, а в общей сложности в колониях он провел 19 лет.