https://ria.ru/20220131/turtsiya-1770268590.html

Большинство россиян планируют летний отпуск в Турции

Большинство россиян планируют летний отпуск в Турции - РИА Новости, 31.01.2022

Большинство россиян планируют летний отпуск в Турции

Две трети продаж зарубежных туров на будущий летний сезон из России приходится на Турцию, это обусловлено скидками, предлагаемыми при раннем бронировании,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:36

2022-01-31T11:36

2022-01-31T11:36

туризм

египет

турция

греция

кипр

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Две трети продаж зарубежных туров на будущий летний сезон из России приходится на Турцию, это обусловлено скидками, предлагаемыми при раннем бронировании, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Турция стала самым востребованным зарубежным направлением в рамках акции по раннему бронированию: более 70 процентов всех продаж на лето 2022 года. Страна станет хитом, но цены вырастут. Другие зарубежные направления тоже дорожают, поэтому скидки по раннему бронированию, которые сейчас предлагают туроператоры, крайне актуальны", — сказала Ломидзе.Самыми популярными странами среди тех, кто уже планирует отпуск, стали Турция, Россия, Греция, Египет, Кипр. "Но основой "зарубежного" раннего бронирования на лето 2022 года фактически стала только одна страна – Турция", – продолжила Ломидзе.Глава АТОР отметила, что возможность купить путевки на лето 2022 года у туроператоров можно было еще 1 октября. Открыты продажи в Турцию, Грецию, страны карибского бассейна и на ряд других направлений.

https://ria.ru/20220128/turtsiya-1769963933.html

египет

турция

греция

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, турция, греция, кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь