Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре
© Пресс-службы правительства Московской областиПроект школы в микрорайоне Восточный городского округа Истра
© Пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.
Воробьев отметил, что уже в начале 2023 года дети смогут сесть за парты в современной школе рядом с домом.
Новое здание строится по единому стандарту, который более двух лет назад ввели в Подмосковье. Здесь организуют отдельные блоки для младших, средних и старших классов, а также спальни и игровые комнаты для групп продленного дня. В школе будет два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с ИТ-зоной, медпункт. На территории разместят спортивную и игровую зоны с территорией для командных видов спорта, места для отдыха.
"В этом году открываем 20 школ. Каждая из них имеет огромное значение. Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. Запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Как отметили в пресс-службе, сейчас в Истре более 1,1 тысячи детей ходят на занятия во вторую смену и новое учебное заведение поможет решить эту проблему для многих учащихся.