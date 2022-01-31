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Новости Подмосковья
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Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре
Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре - РИА Новости, 31.01.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре
Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:06
2022-01-31T15:05
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Воробьев отметил, что уже в начале 2023 года дети смогут сесть за парты в современной школе рядом с домом.Новое здание строится по единому стандарту, который более двух лет назад ввели в Подмосковье. Здесь организуют отдельные блоки для младших, средних и старших классов, а также спальни и игровые комнаты для групп продленного дня. В школе будет два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с ИТ-зоной, медпункт. На территории разместят спортивную и игровую зоны с территорией для командных видов спорта, места для отдыха.Как отметили в пресс-службе, сейчас в Истре более 1,1 тысячи детей ходят на занятия во вторую смену и новое учебное заведение поможет решить эту проблему для многих учащихся.
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истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:06 31.01.2022
 

Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре

© Пресс-службы правительства Московской областиПроект школы в микрорайоне Восточный городского округа Истра
Проект школы в микрорайоне Восточный городского округа Истра
© Пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.
Воробьев отметил, что уже в начале 2023 года дети смогут сесть за парты в современной школе рядом с домом.
Новое здание строится по единому стандарту, который более двух лет назад ввели в Подмосковье. Здесь организуют отдельные блоки для младших, средних и старших классов, а также спальни и игровые комнаты для групп продленного дня. В школе будет два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с ИТ-зоной, медпункт. На территории разместят спортивную и игровую зоны с территорией для командных видов спорта, места для отдыха.
"В этом году открываем 20 школ. Каждая из них имеет огромное значение. Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. Запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Как отметили в пресс-службе, сейчас в Истре более 1,1 тысячи детей ходят на занятия во вторую смену и новое учебное заведение поможет решить эту проблему для многих учащихся.
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Новости ПодмосковьяИстраМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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