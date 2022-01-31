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Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре

Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре - РИА Новости, 31.01.2022

Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Истре

Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:06

2022-01-31T15:06

2022-01-31T15:05

новости подмосковья

истра

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра, ход ее строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Воробьев отметил, что уже в начале 2023 года дети смогут сесть за парты в современной школе рядом с домом.Новое здание строится по единому стандарту, который более двух лет назад ввели в Подмосковье. Здесь организуют отдельные блоки для младших, средних и старших классов, а также спальни и игровые комнаты для групп продленного дня. В школе будет два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с ИТ-зоной, медпункт. На территории разместят спортивную и игровую зоны с территорией для командных видов спорта, места для отдыха.Как отметили в пресс-службе, сейчас в Истре более 1,1 тысячи детей ходят на занятия во вторую смену и новое учебное заведение поможет решить эту проблему для многих учащихся.

https://ria.ru/20220127/zarplaty-1769781698.html

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истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев