https://ria.ru/20220131/pokushenie-1770356065.html

В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала

В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала - РИА Новости, 31.01.2022

В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала

Женщина, пытавшаяся убить свою двухлетнюю дочь осколком зеркала и задушить, предстанет перед судом в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:52

2022-01-31T17:52

2022-01-31T17:52

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Женщина, пытавшаяся убить свою двухлетнюю дочь осколком зеркала и задушить, предстанет перед судом в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы станицы Багаевской. Она обвиняется в покушении на убийство... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, ночью 22 ноября 2021 года обвиняемая в пьяном виде во время ссоры с мужем разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, угрожая убить ее. После того, как родственники женщины смогли забрать у нее осколок, она попыталась задушить дочь, но ее вновь остановили родственники. Женщина была арестована. До этого привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)