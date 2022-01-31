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В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала
В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала - РИА Новости, 31.01.2022
В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала
Женщина, пытавшаяся убить свою двухлетнюю дочь осколком зеркала и задушить, предстанет перед судом в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:52
2022-01-31T17:52
2022-01-31T17:52
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Женщина, пытавшаяся убить свою двухлетнюю дочь осколком зеркала и задушить, предстанет перед судом в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы станицы Багаевской. Она обвиняется в покушении на убийство... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, ночью 22 ноября 2021 года обвиняемая в пьяном виде во время ссоры с мужем разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, угрожая убить ее. После того, как родственники женщины смогли забрать у нее осколок, она попыталась задушить дочь, но ее вновь остановили родственники. Женщина была арестована. До этого привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Ростове будут судить женщину, пытавшуюся зарезать дочь осколком зеркала
Ростовчанка, пытавшаяся убить дочь осколком зеркала, предстанет перед судом