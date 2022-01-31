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"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года"

"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года" - РИА Новости, 31.01.2022

"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года"

Двойную победу одержала компания "Аксиома-Софт" в ежегодном конкурсе "Проект года", который проводит сообщество лидеров цифровой трансформации России... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:54

2022-01-31T16:54

2022-01-31T18:49

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 янв - Пресс-служба "Аксиома-Софт". Двойную победу одержала компания "Аксиома-Софт" в ежегодном конкурсе "Проект года", который проводит сообщество лидеров цифровой трансформации России GlobalCIO|DigitalExperts при поддержке Союза ИТ-директоров России (СоДИТ).Конкурс проводится с целью консолидации знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровизации в России и за её пределами. Площадка конкурса объединяет ИТ-руководителей и топ-менеджеров, которые активно обмениваются успешным опытом и экспертными мнениями. "Проект года" — не просто конкурс, а среда формирования единой базы знаний для всей ИТ-отрасли.Отличительной особенностью данного конкурса является то, что проектные достижения участников оцениваются непосредственно членами профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts с помощью системы независимого онлайн-голосования, что способствует максимально объективной оценке заявленных проектов.В этом году конкурс "Проект года" проводится в десятый раз, было подано 339 заявок и ИТ-сообщество вынесло свой вердикт – сразу два проекта внедрения информационных систем, осуществленных специалистами компании "Аксиома-Софт" в АО "ГТЛК" и НПФ "Благосостояние", стали лауреатами этой престижной премии.Проект внедрения корпоративной информационной системы на базе "1С:Управление холдингом" в Государственной транспортной лизинговой компании (АО "ГТЛК") был признан лучшим решением для автоматизации лизинговой компании.При выполнении проекта был осуществлен комплекс мероприятий по созданию и развитию системы автоматизации основных бизнес-процессов компании, включая управление закупками, интеграцию ЕИС с СЭД и ЭТП на базе программного продукта "1С:Управление холдингом" с учетом специфических условий и требований к лизинговой деятельности.Лучшим ИТ-проектом области управления персоналом был признан проект перевода системы кадрового учета и расчета заработной платы на новую версию "1С:Зарплата и управление персоналом 3.1" в НПФ "Благосостояние" (АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние"). Внедрение нового программного продукта позволило создать систему, обладающую широким функционалом кадрового и бухгалтерского учета, обеспечивающую наилучшую и максимально гибкую адаптацию к актуальным изменениям законодательства.Главной особенностью данного проекта стала технология его реализации — использование методологии SCRUM, что позволило осуществить эффективную командную разработку функционала, обеспечить высокий уровень самоорганизации работы, оперативно анализировать текущие результаты и непрерывно работать над их улучшением.В ходе проекта была решена и другая важная задача — обеспечение интеграции с другими системами Фонда от автоматизированной информационной системы ведения персонифицированного пенсионного учета по вкладчикам и участникам до внутреннего корпоративного портала и сервисов самообслуживания. По этой причине в данном проекте выдвигались особые требования к скорости и качеству автоматизации всех бизнес-операций, которые были успешно выполнены.Внедрение корпоративных информационных систем является ведущим направлением деятельности компании "Аксиома-Софт". От качества реализации этих проектов зависит эффективность бизнеса клиентов компании, поэтому наиболее значительные усилия прилагаются для развития компетенций в области проектирования, разработки и внедрения информационных систем на базе "1С:Предприятие". Результатом этих усилий являются успешные внедрения, отмеченные положительными отзывами пользователей и многочисленными победами в конкурсах.Конечно, конкурсы — это не главное. Компания "Аксиома-Софт" видит свою миссию в повышении эффективности работы заказчиков за счет внедрения самых передовых информационных технологий. Победа в конкурсах является приятным и вдохновляющим бонусом, дополнительным показателем качества работы компании, объективной оценкой результатов её деятельности, вынесенной профессиональным ИТ-сообществом. "Аксиома-Софт" готова и дальше соответствовать этим высоким оценкам и продолжать свою успешную деятельность по комплексной автоматизации бизнес-процессов клиентов, помогая им достигать поставленных целей более эффективно и в кратчайшие сроки.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы