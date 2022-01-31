Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/pobeda-1770340151.html
"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года"
"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года" - РИА Новости, 31.01.2022
"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года"
Двойную победу одержала компания "Аксиома-Софт" в ежегодном конкурсе "Проект года", который проводит сообщество лидеров цифровой трансформации России... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:54
2022-01-31T18:49
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770365619_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_90285187d699983e6c63908d7bdb7f1c.jpg
МОСКВА, 31 янв - Пресс-служба "Аксиома-Софт". Двойную победу одержала компания "Аксиома-Софт" в ежегодном конкурсе "Проект года", который проводит сообщество лидеров цифровой трансформации России GlobalCIO|DigitalExperts при поддержке Союза ИТ-директоров России (СоДИТ).Конкурс проводится с целью консолидации знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровизации в России и за её пределами. Площадка конкурса объединяет ИТ-руководителей и топ-менеджеров, которые активно обмениваются успешным опытом и экспертными мнениями. "Проект года" — не просто конкурс, а среда формирования единой базы знаний для всей ИТ-отрасли.Отличительной особенностью данного конкурса является то, что проектные достижения участников оцениваются непосредственно членами профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts с помощью системы независимого онлайн-голосования, что способствует максимально объективной оценке заявленных проектов.В этом году конкурс "Проект года" проводится в десятый раз, было подано 339 заявок и ИТ-сообщество вынесло свой вердикт – сразу два проекта внедрения информационных систем, осуществленных специалистами компании "Аксиома-Софт" в АО "ГТЛК" и НПФ "Благосостояние", стали лауреатами этой престижной премии.Проект внедрения корпоративной информационной системы на базе "1С:Управление холдингом" в Государственной транспортной лизинговой компании (АО "ГТЛК") был признан лучшим решением для автоматизации лизинговой компании.При выполнении проекта был осуществлен комплекс мероприятий по созданию и развитию системы автоматизации основных бизнес-процессов компании, включая управление закупками, интеграцию ЕИС с СЭД и ЭТП на базе программного продукта "1С:Управление холдингом" с учетом специфических условий и требований к лизинговой деятельности.Лучшим ИТ-проектом области управления персоналом был признан проект перевода системы кадрового учета и расчета заработной платы на новую версию "1С:Зарплата и управление персоналом 3.1" в НПФ "Благосостояние" (АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние"). Внедрение нового программного продукта позволило создать систему, обладающую широким функционалом кадрового и бухгалтерского учета, обеспечивающую наилучшую и максимально гибкую адаптацию к актуальным изменениям законодательства.Главной особенностью данного проекта стала технология его реализации — использование методологии SCRUM, что позволило осуществить эффективную командную разработку функционала, обеспечить высокий уровень самоорганизации работы, оперативно анализировать текущие результаты и непрерывно работать над их улучшением.В ходе проекта была решена и другая важная задача — обеспечение интеграции с другими системами Фонда от автоматизированной информационной системы ведения персонифицированного пенсионного учета по вкладчикам и участникам до внутреннего корпоративного портала и сервисов самообслуживания. По этой причине в данном проекте выдвигались особые требования к скорости и качеству автоматизации всех бизнес-операций, которые были успешно выполнены.Внедрение корпоративных информационных систем является ведущим направлением деятельности компании "Аксиома-Софт". От качества реализации этих проектов зависит эффективность бизнеса клиентов компании, поэтому наиболее значительные усилия прилагаются для развития компетенций в области проектирования, разработки и внедрения информационных систем на базе "1С:Предприятие". Результатом этих усилий являются успешные внедрения, отмеченные положительными отзывами пользователей и многочисленными победами в конкурсах.Конечно, конкурсы — это не главное. Компания "Аксиома-Софт" видит свою миссию в повышении эффективности работы заказчиков за счет внедрения самых передовых информационных технологий. Победа в конкурсах является приятным и вдохновляющим бонусом, дополнительным показателем качества работы компании, объективной оценкой результатов её деятельности, вынесенной профессиональным ИТ-сообществом. "Аксиома-Софт" готова и дальше соответствовать этим высоким оценкам и продолжать свою успешную деятельность по комплексной автоматизации бизнес-процессов клиентов, помогая им достигать поставленных целей более эффективно и в кратчайшие сроки.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770365619_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_cf32509c362bddfcb1a629388c224749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
16:54 31.01.2022 (обновлено: 18:49 31.01.2022)
 

"Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях ИТ-конкурса "Проект года"

© Фото : "Аксиома-Софт"Компания "Аксиома-Софт" завоевала победу в двух номинациях в ежегодном конкурсе "Проект года"
Компания Аксиома-Софт завоевала победу в двух номинациях в ежегодном конкурсе Проект года - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : "Аксиома-Софт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - Пресс-служба "Аксиома-Софт". Двойную победу одержала компания "Аксиома-Софт" в ежегодном конкурсе "Проект года", который проводит сообщество лидеров цифровой трансформации России GlobalCIO|DigitalExperts при поддержке Союза ИТ-директоров России (СоДИТ).
Конкурс проводится с целью консолидации знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровизации в России и за её пределами. Площадка конкурса объединяет ИТ-руководителей и топ-менеджеров, которые активно обмениваются успешным опытом и экспертными мнениями. "Проект года" — не просто конкурс, а среда формирования единой базы знаний для всей ИТ-отрасли.
Отличительной особенностью данного конкурса является то, что проектные достижения участников оцениваются непосредственно членами профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts с помощью системы независимого онлайн-голосования, что способствует максимально объективной оценке заявленных проектов.
В этом году конкурс "Проект года" проводится в десятый раз, было подано 339 заявок и ИТ-сообщество вынесло свой вердикт – сразу два проекта внедрения информационных систем, осуществленных специалистами компании "Аксиома-Софт" в АО "ГТЛК" и НПФ "Благосостояние", стали лауреатами этой престижной премии.
Проект внедрения корпоративной информационной системы на базе "1С:Управление холдингом" в Государственной транспортной лизинговой компании (АО "ГТЛК") был признан лучшим решением для автоматизации лизинговой компании.
При выполнении проекта был осуществлен комплекс мероприятий по созданию и развитию системы автоматизации основных бизнес-процессов компании, включая управление закупками, интеграцию ЕИС с СЭД и ЭТП на базе программного продукта "1С:Управление холдингом" с учетом специфических условий и требований к лизинговой деятельности.
Лучшим ИТ-проектом области управления персоналом был признан проект перевода системы кадрового учета и расчета заработной платы на новую версию "1С:Зарплата и управление персоналом 3.1" в НПФ "Благосостояние" (АО "Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние"). Внедрение нового программного продукта позволило создать систему, обладающую широким функционалом кадрового и бухгалтерского учета, обеспечивающую наилучшую и максимально гибкую адаптацию к актуальным изменениям законодательства.
Главной особенностью данного проекта стала технология его реализации — использование методологии SCRUM, что позволило осуществить эффективную командную разработку функционала, обеспечить высокий уровень самоорганизации работы, оперативно анализировать текущие результаты и непрерывно работать над их улучшением.
В ходе проекта была решена и другая важная задача — обеспечение интеграции с другими системами Фонда от автоматизированной информационной системы ведения персонифицированного пенсионного учета по вкладчикам и участникам до внутреннего корпоративного портала и сервисов самообслуживания. По этой причине в данном проекте выдвигались особые требования к скорости и качеству автоматизации всех бизнес-операций, которые были успешно выполнены.
Внедрение корпоративных информационных систем является ведущим направлением деятельности компании "Аксиома-Софт". От качества реализации этих проектов зависит эффективность бизнеса клиентов компании, поэтому наиболее значительные усилия прилагаются для развития компетенций в области проектирования, разработки и внедрения информационных систем на базе "1С:Предприятие". Результатом этих усилий являются успешные внедрения, отмеченные положительными отзывами пользователей и многочисленными победами в конкурсах.
Конечно, конкурсы — это не главное. Компания "Аксиома-Софт" видит свою миссию в повышении эффективности работы заказчиков за счет внедрения самых передовых информационных технологий. Победа в конкурсах является приятным и вдохновляющим бонусом, дополнительным показателем качества работы компании, объективной оценкой результатов её деятельности, вынесенной профессиональным ИТ-сообществом. "Аксиома-Софт" готова и дальше соответствовать этим высоким оценкам и продолжать свою успешную деятельность по комплексной автоматизации бизнес-процессов клиентов, помогая им достигать поставленных целей более эффективно и в кратчайшие сроки.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Лента новостейМолния
Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины