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Омикрон-штамм выявили в 82 российских регионах
Омикрон-штамм выявили в 82 российских регионах - РИА Новости, 31.01.2022
Омикрон-штамм выявили в 82 российских регионах
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 82 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:34
2022-01-31T12:34
2022-01-31T12:34
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 82 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 82 регионах страны", - говорится в сообщении.
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Омикрон-штамм выявили в 82 российских регионах
Распространение омикрон-штамма коронавируса фиксируется в 82 российских регионах