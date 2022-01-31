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В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.01.2022
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:34
2022-01-31T11:44
общество
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ай-петри
погода
россия
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ."С 31 января по 2 февраля в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин", - говорится в сообщении.В связи с этим, принято решение закрыть проезд на плато горы Ай-Петри. Крымчан и туристов призвали не выходить и не ездить в горно-лесную местность.
https://ria.ru/20220130/krym-1770177180.html
республика крым
ай-петри
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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ай-петри, погода, россия, новости - туризм
11:34 31.01.2022 (обновлено: 11:44 31.01.2022)
 
В Крыму объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за угрозы схода снежных лавин

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Симферопольское водохранилище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
"С 31 января по 2 февраля в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин", - говорится в сообщении.
В связи с этим, принято решение закрыть проезд на плато горы Ай-Петри. Крымчан и туристов призвали не выходить и не ездить в горно-лесную местность.
В Симферополе выпал снег
30 января, 11:21
В Крыму прошел снегопад
 
ОбществоРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ай-ПетриПогодаРоссияНовости - Туризм
 
 
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