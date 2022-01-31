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В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.01.2022

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:34

2022-01-31T11:34

2022-01-31T11:44

общество

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ай-петри

погода

россия

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни из-за угрозы схода снежных лавин, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ."С 31 января по 2 февраля в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин", - говорится в сообщении.В связи с этим, принято решение закрыть проезд на плато горы Ай-Петри. Крымчан и туристов призвали не выходить и не ездить в горно-лесную местность.

https://ria.ru/20220130/krym-1770177180.html

республика крым

ай-петри

россия

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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ай-петри, погода, россия, новости - туризм