https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770344771.html
В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия
В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 31.01.2022
В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия
Самарская область вводит дополнительные ограничения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, в том числе отменяются все массовые мероприятия,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:00
2022-01-31T17:00
2022-01-31T17:25
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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Самарская область вводит дополнительные ограничения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, в том числе отменяются все массовые мероприятия, приостанавливаются консультации узких специалистов и диспансеризация, сообщает правительство региона.В понедельник на оперштабе было озвучено, что количество заболевших COVID-19 в регионе по сравнению с данными на конец декабря выросло в пять раз, зафиксировано 154 случая заражения омикроном, поясняют власти."Оперативный штаб принимает решение об отмене всех массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей", - говорится в сообщении.Кроме того, с 1 февраля в Самарской области приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация. Отмечается, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.Также с 1 февраля в режим обсервации переходят пансионаты и детские дома региона. Сотрудники учреждений соцобслуживания с 1 февраля будут работать без выходных в течение двух недель. Все необходимые выплаты им будут произведены.Детские библиотеки и театры кукол будут переведены на онлайн-режим работы. Дети и подростки до 18 лет с 1 февраля две недели не смогут посещать учреждения культуры.Уточняется, что обучение в школах продолжится в очном форме, в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или школе решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом.
https://ria.ru/20220131/ogranicheniya-1770331246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, самарская область
17:00 31.01.2022 (обновлено: 17:25 31.01.2022)
В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия
В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия и диспансеризацию
САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Самарская область вводит дополнительные ограничения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, в том числе отменяются все массовые мероприятия, приостанавливаются консультации узких специалистов и диспансеризация, сообщает правительство региона.
В понедельник на оперштабе было озвучено, что количество заболевших COVID-19 в регионе по сравнению с данными на конец декабря выросло в пять раз, зафиксировано 154 случая заражения омикроном, поясняют власти.
"Оперативный штаб принимает решение об отмене всех массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 февраля в Самарской области
приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация. Отмечается, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.
Также с 1 февраля в режим обсервации переходят пансионаты и детские дома региона. Сотрудники учреждений соцобслуживания с 1 февраля будут работать без выходных в течение двух недель. Все необходимые выплаты им будут произведены.
Детские библиотеки и театры кукол будут переведены на онлайн-режим работы. Дети и подростки до 18 лет с 1 февраля две недели не смогут посещать учреждения культуры.
Уточняется, что обучение в школах продолжится в очном форме, в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или школе решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом.