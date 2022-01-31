https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770344771.html

В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 31.01.2022

В Самарской области из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

Самарская область вводит дополнительные ограничения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, в том числе отменяются все массовые мероприятия,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:00

2022-01-31T17:00

2022-01-31T17:25

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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Самарская область вводит дополнительные ограничения из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, в том числе отменяются все массовые мероприятия, приостанавливаются консультации узких специалистов и диспансеризация, сообщает правительство региона.В понедельник на оперштабе было озвучено, что количество заболевших COVID-19 в регионе по сравнению с данными на конец декабря выросло в пять раз, зафиксировано 154 случая заражения омикроном, поясняют власти."Оперативный штаб принимает решение об отмене всех массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей", - говорится в сообщении.Кроме того, с 1 февраля в Самарской области приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация. Отмечается, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.Также с 1 февраля в режим обсервации переходят пансионаты и детские дома региона. Сотрудники учреждений соцобслуживания с 1 февраля будут работать без выходных в течение двух недель. Все необходимые выплаты им будут произведены.Детские библиотеки и театры кукол будут переведены на онлайн-режим работы. Дети и подростки до 18 лет с 1 февраля две недели не смогут посещать учреждения культуры.Уточняется, что обучение в школах продолжится в очном форме, в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или школе решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом.

https://ria.ru/20220131/ogranicheniya-1770331246.html

https://ria.ru/20220131/nesovershennoletnie-1770338530.html

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