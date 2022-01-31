Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/gruzoviki-1770345125.html
Самые суровые и крутые: в Японии оценили российские грузовики
В Японии назвали тройку лучших российских грузовиков - РИА Новости, 31.01.2022
Самые суровые и крутые: в Японии оценили российские грузовики
Японский портал Yahoo News Japan подготовил обзор производителей грузовых автомобилей в Восточной Европе, выделив российские марки. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:03
2022-01-31T17:56
в мире
япония
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745084520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bde88ccb0d65ce56e3bd70bd79f98a7.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan подготовил обзор производителей грузовых автомобилей в Восточной Европе, выделив российские марки.В материале отмечается, что по объему рынка грузовиков Россия сопоставима с Японией, и около половины продаж приходится на КамАЗ."Дела других российских производителей, например Горьковского автомобильного завода (ГАЗ. — Прим. ред.) и "Урала", также идут хорошо", — констатировал автор.Выпускаемые ими машины он назвал высокотехнологичными и при этом надежными. Потребность в грузовиках во многом объясняется размерами страны и климатом — большая часть находится в зоне вечной мерзлоты, отмечает автор.Многие российские грузовики оснащаются европейскими и американскими двигателями и трансмиссией, все чаще применяются высокие технологии, что позволяет им конкурировать с западными машинами, подчеркнул репортер."Все большее количество моделей оснащается новейшим оборудованием — автоматическими коробками передач и круиз-контролем", — добавил он.Автор также указал на потенциал роста российской экономики, что должно положительно сказаться и на рынке грузовых машин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220115/avto-1767948395.html
https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745084520_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_958d5e3e8504bcd340a6742d00ee80ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, авто, россия
17:03 31.01.2022 (обновлено: 17:56 31.01.2022)
 
В Японии назвали тройку лучших российских грузовиков

Yahoo News Japan назвал КамАЗ, ГАЗ и "Урал" самыми суровыми и крутыми грузовиками

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНовые грузовые тягачи КамАЗ
Новые грузовые тягачи КамАЗ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Новые грузовые тягачи КамАЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan подготовил обзор производителей грузовых автомобилей в Восточной Европе, выделив российские марки.
В материале отмечается, что по объему рынка грузовиков Россия сопоставима с Японией, и около половины продаж приходится на КамАЗ.
"Дела других российских производителей, например Горьковского автомобильного завода (ГАЗ. — Прим. ред.) и "Урала", также идут хорошо", — констатировал автор.
Выпускаемые ими машины он назвал высокотехнологичными и при этом надежными. Потребность в грузовиках во многом объясняется размерами страны и климатом — большая часть находится в зоне вечной мерзлоты, отмечает автор.
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 03:38
Финны позавидовали отношению россиян к автомобилям
Многие российские грузовики оснащаются европейскими и американскими двигателями и трансмиссией, все чаще применяются высокие технологии, что позволяет им конкурировать с западными машинами, подчеркнул репортер.
"Все большее количество моделей оснащается новейшим оборудованием — автоматическими коробками передач и круиз-контролем", — добавил он.
Автор также указал на потенциал роста российской экономики, что должно положительно сказаться и на рынке грузовых машин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Конвейер сборочного цеха на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 16:25
В Японии назвали лучшие российские автомобили
 
В миреЯпонияАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
Лента новостейМолния
В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку