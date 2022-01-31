https://ria.ru/20220131/gruzoviki-1770345125.html

Самые суровые и крутые: в Японии оценили российские грузовики

В Японии назвали тройку лучших российских грузовиков - РИА Новости, 31.01.2022

Самые суровые и крутые: в Японии оценили российские грузовики

Японский портал Yahoo News Japan подготовил обзор производителей грузовых автомобилей в Восточной Европе, выделив российские марки. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:03

2022-01-31T17:03

2022-01-31T17:56

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японский портал Yahoo News Japan подготовил обзор производителей грузовых автомобилей в Восточной Европе, выделив российские марки.В материале отмечается, что по объему рынка грузовиков Россия сопоставима с Японией, и около половины продаж приходится на КамАЗ."Дела других российских производителей, например Горьковского автомобильного завода (ГАЗ. — Прим. ред.) и "Урала", также идут хорошо", — констатировал автор.Выпускаемые ими машины он назвал высокотехнологичными и при этом надежными. Потребность в грузовиках во многом объясняется размерами страны и климатом — большая часть находится в зоне вечной мерзлоты, отмечает автор.Многие российские грузовики оснащаются европейскими и американскими двигателями и трансмиссией, все чаще применяются высокие технологии, что позволяет им конкурировать с западными машинами, подчеркнул репортер."Все большее количество моделей оснащается новейшим оборудованием — автоматическими коробками передач и круиз-контролем", — добавил он.Автор также указал на потенциал роста российской экономики, что должно положительно сказаться и на рынке грузовых машин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220115/avto-1767948395.html

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в мире, япония, авто, россия