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Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций - РИА Новости, 31.01.2022
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда и социальной защиты РФ завершить разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:02
2022-01-31T14:02
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда и социальной защиты РФ завершить разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)."В завершении заседания Татьяна Голикова рассказала членам комиссии о напряженной эпидемиологической ситуации в стране, особенностях распространения нового штамма "омикрон"… Она призвала координаторов сторон РТК принять самое активное участие в разработке антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, поручив при этом Минтруду завершить уже 31 января затянувшуюся разработку данного проекта", - говорится в сообщении на сайте организации по итогам очередного заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).Согласно сообщению, на заседании РТК также обсуждались разногласия, возникшие в ходе выполнения поручений президента РФ Владимира Путина в связи с аварией на кузбасской шахте "Листвяжная". Была согласована совместная работа социальных партнеров по неукоснительному выполнению президентских поручений и рассмотрению разногласий на уровнях РТК и правительства РФ.
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владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, татьяна голикова, россия
14:02 31.01.2022
 
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций

Вице-премьер Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда и социальной защиты РФ завершить разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"В завершении заседания Татьяна Голикова рассказала членам комиссии о напряженной эпидемиологической ситуации в стране, особенностях распространения нового штамма "омикрон"… Она призвала координаторов сторон РТК принять самое активное участие в разработке антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, поручив при этом Минтруду завершить уже 31 января затянувшуюся разработку данного проекта", - говорится в сообщении на сайте организации по итогам очередного заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Согласно сообщению, на заседании РТК также обсуждались разногласия, возникшие в ходе выполнения поручений президента РФ Владимира Путина в связи с аварией на кузбасской шахте "Листвяжная". Была согласована совместная работа социальных партнеров по неукоснительному выполнению президентских поручений и рассмотрению разногласий на уровнях РТК и правительства РФ.
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Владимир ПутинФедерация независимых профсоюзов РоссииТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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