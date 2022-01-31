https://ria.ru/20220131/golikova-1770305530.html
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций - РИА Новости, 31.01.2022
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда и социальной защиты РФ завершить разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:02
2022-01-31T14:02
2022-01-31T14:02
владимир путин
федерация независимых профсоюзов россии
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда и социальной защиты РФ завершить разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)."В завершении заседания Татьяна Голикова рассказала членам комиссии о напряженной эпидемиологической ситуации в стране, особенностях распространения нового штамма "омикрон"… Она призвала координаторов сторон РТК принять самое активное участие в разработке антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, поручив при этом Минтруду завершить уже 31 января затянувшуюся разработку данного проекта", - говорится в сообщении на сайте организации по итогам очередного заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).Согласно сообщению, на заседании РТК также обсуждались разногласия, возникшие в ходе выполнения поручений президента РФ Владимира Путина в связи с аварией на кузбасской шахте "Листвяжная". Была согласована совместная работа социальных партнеров по неукоснительному выполнению президентских поручений и рассмотрению разногласий на уровнях РТК и правительства РФ.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768189148.html
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владимир путин, федерация независимых профсоюзов россии, татьяна голикова, россия
Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций
Вице-премьер Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций