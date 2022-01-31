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Работы по обеспечению энергомощностью НКЦ начались в Москве
Работы по обеспечению энергомощностью НКЦ начались в Москве - РИА Новости, 31.01.2022
Работы по обеспечению энергомощностью НКЦ начались в Москве
Столичные энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:01
2022-01-31T12:01
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Столичные энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время ведется работа по созданию научно-технологического кластера, который является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос". Доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью около 250 тысяч квадратных метров, и перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сейчас специалисты ведут проектирование системы электроснабжения будущего центра. Общая присоединяемая мощность составит 22,3 МВт."Запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 кВ, прокладка 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 километров, в том числе свыше восьми километров с помощью технологии горизонтально-направленного бурения. Она позволяет обойтись без разрытий, сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.Завершить работы по обеспечению энергоснабжением НКЦ планируется в третьем квартале 2022 года.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Столичные энергетики приступили к работам по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В настоящее время ведется работа по созданию научно-технологического кластера, который является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос
". Доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью около 250 тысяч квадратных метров, и перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сейчас специалисты ведут проектирование системы электроснабжения будущего центра. Общая присоединяемая мощность составит 22,3 МВт.
"Запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 кВ, прокладка 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 километров, в том числе свыше восьми километров с помощью технологии горизонтально-направленного бурения. Она позволяет обойтись без разрытий, сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
Завершить работы по обеспечению энергоснабжением НКЦ планируется в третьем квартале 2022 года.