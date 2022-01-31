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В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у линии соприкосновения
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у линии соприкосновения - РИА Новости, 31.01.2022
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у подконтрольного Киеву поселка... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:54
2022-01-31T11:00
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у подконтрольного Киеву поселка Новотошковское в Донбассе, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 57-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено размещение трех боевых бронированных машин и одного бронетранспортера МТ-ЛБ в жилом районе населенного пункта Новотошковское (у линии соприкосновения - ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220130/donbass-1770205105.html
https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:54 31.01.2022 (обновлено: 11:00 31.01.2022)
 
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР заявила об украинской бронетехнике в поселке Новотошковское

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у подконтрольного Киеву поселка Новотошковское в Донбассе, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
"В зоне ответственности 57-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено размещение трех боевых бронированных машин и одного бронетранспортера МТ-ЛБ в жилом районе населенного пункта Новотошковское (у линии соприкосновения - ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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В миреВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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