10:54 31.01.2022 (обновлено: 11:00 31.01.2022)
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР заявила об украинской бронетехнике в поселке Новотошковское
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у подконтрольного Киеву поселка Новотошковское в Донбассе, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"В зоне ответственности 57-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено размещение трех боевых бронированных машин и одного бронетранспортера МТ-ЛБ в жилом районе населенного пункта Новотошковское (у линии соприкосновения - ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.