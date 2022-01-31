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В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию

В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию - РИА Новости, 31.01.2022

В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию

Проведение профосмотров и диспансеризации взрослых жителей Мордовии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Олег... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:02

2022-01-31T15:02

2022-01-31T15:02

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Проведение профосмотров и диспансеризации взрослых жителей Мордовии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.Соответствующее решение принято и утверждено на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Принято решение на сегодняшний момент прекратить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, прекратить госпитализацию в дневной стационар. Мы ограничиваем плановую госпитализацию по взрослым, по детям мы плановую госпитализацию не приостанавливаем", - сказал министр в ходе прямой линии в паблике "Республика Мордовия" в соцсети "ВКонтакте".По его словам, принятое решение "дает возможность минимизировать визиты людей в поликлиники и сократить возможности дополнительного инфицирования". Кроме того, добавил Маркин, это позволит высвободить кадры для работы с коронавирусом. "Узкие специалисты, специалисты функциональной диагностики, смежные службы – все будут работать по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал министр здравоохранения Мордовии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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