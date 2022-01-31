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В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию
В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию - РИА Новости, 31.01.2022
В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию
Проведение профосмотров и диспансеризации взрослых жителей Мордовии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Олег... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:02
2022-01-31T15:02
2022-01-31T15:02
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Проведение профосмотров и диспансеризации взрослых жителей Мордовии приостановлено из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.Соответствующее решение принято и утверждено на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Принято решение на сегодняшний момент прекратить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, прекратить госпитализацию в дневной стационар. Мы ограничиваем плановую госпитализацию по взрослым, по детям мы плановую госпитализацию не приостанавливаем", - сказал министр в ходе прямой линии в паблике "Республика Мордовия" в соцсети "ВКонтакте".По его словам, принятое решение "дает возможность минимизировать визиты людей в поликлиники и сократить возможности дополнительного инфицирования". Кроме того, добавил Маркин, это позволит высвободить кадры для работы с коронавирусом. "Узкие специалисты, специалисты функциональной диагностики, смежные службы – все будут работать по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал министр здравоохранения Мордовии.
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общество, здоровье - общество, республика мордовия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию
В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию из-за ситуации с коронавирусом