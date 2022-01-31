https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770350770.html
Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции
Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции - РИА Новости, 31.01.2022
Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции
Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, объявили о возобновлении действия конституции, сообщает издание Burkina24. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:28
2022-01-31T17:28
2022-01-31T18:04
в мире
буркина-фасо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769195515_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_ee09e1effd51e2443e09334899ea6113.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, объявили о возобновлении действия конституции, сообщает издание Burkina24.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".В понедельник военные из "Патриотического движения за сохранение и восстановление" опубликовали "фундаментальный акт", в котором изложили основные положения политического устройства Буркина-Фасо."С момента подписи этого Фундаментального акта приостановка действия конституции 1991 года отменяется", - говорится в документе. Как отмечается, конституция 1991 года будет применяться за исключением случаев, противоречащих новым положениям.Фундаментальный акт, копия которого опубликована изданием Burkina24, состоит из 37 статей. В его преамбуле говорится, что отстранение от власти Рока Марка Кристиана Каборе носит "легитимный характер".Составители документа заявили, что их лидер подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба назначается на посты президента страны и главкома вооруженных сил. Они гарантировали соблюдение прав человека всем гражданам Буркина-Фасо, подтвердив, что страна является "демократической светской республикой".Как говорится в предпоследней статье, "настоящий фундаментальный акт" служит основанием власти "Патриотического движения за сохранение и восстановление" до принятия Хартии переходного периода.
https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770344643.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769195515_96:0:2660:1923_1920x0_80_0_0_a86fe6a738f0fab108d3c7855f4f03b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо
17:28 31.01.2022 (обновлено: 18:04 31.01.2022)
Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции
Пришедшие к власти в Буркина-Фасо мятежники объявили о возобновлении действия Конституции
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, объявили о возобновлении действия конституции, сообщает издание Burkina24
.
Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".
В понедельник военные из "Патриотического движения за сохранение и восстановление" опубликовали "фундаментальный акт", в котором изложили основные положения политического устройства Буркина-Фасо
.
"С момента подписи этого Фундаментального акта приостановка действия конституции 1991 года отменяется", - говорится в документе. Как отмечается, конституция 1991 года будет применяться за исключением случаев, противоречащих новым положениям.
Фундаментальный акт, копия которого опубликована изданием Burkina24, состоит из 37 статей. В его преамбуле говорится, что отстранение от власти Рока Марка Кристиана Каборе носит "легитимный характер".
Составители документа заявили, что их лидер подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба назначается на посты президента страны и главкома вооруженных сил. Они гарантировали соблюдение прав человека всем гражданам Буркина-Фасо, подтвердив, что страна является "демократической светской республикой".
Как говорится в предпоследней статье, "настоящий фундаментальный акт" служит основанием власти "Патриотического движения за сохранение и восстановление" до принятия Хартии переходного периода.