https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770350770.html

Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции

Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции - РИА Новости, 31.01.2022

Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции

Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, объявили о возобновлении действия конституции, сообщает издание Burkina24. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:28

2022-01-31T17:28

2022-01-31T18:04

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мятежные военные, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, объявили о возобновлении действия конституции, сообщает издание Burkina24.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".В понедельник военные из "Патриотического движения за сохранение и восстановление" опубликовали "фундаментальный акт", в котором изложили основные положения политического устройства Буркина-Фасо."С момента подписи этого Фундаментального акта приостановка действия конституции 1991 года отменяется", - говорится в документе. Как отмечается, конституция 1991 года будет применяться за исключением случаев, противоречащих новым положениям.Фундаментальный акт, копия которого опубликована изданием Burkina24, состоит из 37 статей. В его преамбуле говорится, что отстранение от власти Рока Марка Кристиана Каборе носит "легитимный характер".Составители документа заявили, что их лидер подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба назначается на посты президента страны и главкома вооруженных сил. Они гарантировали соблюдение прав человека всем гражданам Буркина-Фасо, подтвердив, что страна является "демократической светской республикой".Как говорится в предпоследней статье, "настоящий фундаментальный акт" служит основанием власти "Патриотического движения за сохранение и восстановление" до принятия Хартии переходного периода.

https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770344643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html

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в мире, буркина-фасо