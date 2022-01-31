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Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба
Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба - РИА Новости, 31.01.2022
Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба
Мятежники, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, отправили в отставку начальника генштаба армии и главу национальной разведки, сообщает местное издание Faso. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:48
2022-01-31T16:48
2022-01-31T16:58
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мятежники, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, отправили в отставку начальника генштаба армии и главу национальной разведки, сообщает местное издание Faso.Как сообщается, обязанности смещенного с должности начальника генштаба бригадного генерала Жильбера Уэдраого будет временно исполнять его заместитель полковник Винта Соме.Кроме того, в отставку был отправлен полковник жандармерии Франсуа Уэдраого, возглавлявший Национальное разведывательное агентство.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".
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в мире, буркина-фасо
16:48 31.01.2022 (обновлено: 16:58 31.01.2022)
Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба
Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба и начальника разведки