https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770341950.html

Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба

Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба - РИА Новости, 31.01.2022

Мятежники в Буркина-Фасо отправили в отставку главу Генштаба

Мятежники, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, отправили в отставку начальника генштаба армии и главу национальной разведки, сообщает местное издание Faso. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:48

2022-01-31T16:48

2022-01-31T16:58

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мятежники, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, отправили в отставку начальника генштаба армии и главу национальной разведки, сообщает местное издание Faso.Как сообщается, обязанности смещенного с должности начальника генштаба бригадного генерала Жильбера Уэдраого будет временно исполнять его заместитель полковник Винта Соме.Кроме того, в отставку был отправлен полковник жандармерии Франсуа Уэдраого, возглавлявший Национальное разведывательное агентство.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается".

https://ria.ru/20220127/mid-1769810282.html

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в мире, буркина-фасо