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Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных
Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных - РИА Новости, 30.01.2022
Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных
Бродячие собаки на улицах появляются благодаря беспечности людей, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, он предложил внести в закон "Об ответственном обращении... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:19
2022-01-30T15:19
общество
хабаровск
владимир бурматов
единая россия
госдума рф
дальний восток
россия
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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Бродячие собаки на улицах появляются благодаря беспечности людей, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, он предложил внести в закон "Об ответственном обращении с животными" соответствующие поправки, касающиеся владельцев.В администрацию Хабаровска регулярно поступают жалобы на стаи безнадзорных собак, люди опасаются за свое здоровье, боясь быть покусанными агрессивными животными. На прошлой неделе СУСК по региону начало процессуальную проверку по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за укуса собакой возле мусорного контейнера 11-летней девочки в селе Мирном Хабаровского района. Уже в конце этой недели следственное управление вновь по аналогичной статье начало проверку, после укуса бездомными собаками теперь уже 11-летнего мальчика в Советской Гавани. В обоих случаях обошлось без серьезных последствий для детей.В связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей краевой прокуратурой организована проверка исполнения органами власти региона и местного самоуправления "полномочий в области отлова таких животных и дальнейшего их содержания".Ранее, после трагических случаев в Якутии и Забайкалье, где бездомные собаки загрызли женщину и ребенка, инициатор федерального закона 498 ФЗ "Об ответственном обращении с животными" зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат ЕР Владимир Бурматов заявлял, что ответственность за произошедшее должны нести не животные, а "местные власти и те, кто выбросил животное на улицу".Согласно закону, субъекты вправе создавать приюты для животных, но не обязаны. Якутский депутат Павел Ксенофонтов призвал Дальний Восток объединиться для решения проблемы и сообща обратиться к федеральным властям.В Хабаровске, по данным мэрии, в прошлом году муниципалитет отловил, привил от бешенства, содержал в течение 15 дней, стерилизовал и чипировал порядка 1,5 тысяч бездомных животных. На это ушло около 14,7 миллиона рублей."На сегодняшний день нам выделили на отлов животных из бюджета региона 10 миллионов рублей. Этих средств нам хватит, по статистике прошлого года, до июня месяца. И дальше мы остановимся", - констатировал мэр. Он отметил, что муниципалитет запросил допсредства у краевых властей. "Ответ получили, что: "Пока средств нет", - уточнил Кравчук.Он обратился к волонтерам, зоозащитникам, бизнес-сообществу и меценатам с просьбой помочь организовать приют для бездомных животных.
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общество, хабаровск, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, дальний восток, россия
15:19 30.01.2022
 
Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных

Мэр Хабаровска Кравчук: поправки в закон о животных должны касаться владельцев

© Фото : администрация города ХабаровскаМэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Фото : администрация города Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Бродячие собаки на улицах появляются благодаря беспечности людей, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, он предложил внести в закон "Об ответственном обращении с животными" соответствующие поправки, касающиеся владельцев.
В администрацию Хабаровска регулярно поступают жалобы на стаи безнадзорных собак, люди опасаются за свое здоровье, боясь быть покусанными агрессивными животными. На прошлой неделе СУСК по региону начало процессуальную проверку по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за укуса собакой возле мусорного контейнера 11-летней девочки в селе Мирном Хабаровского района. Уже в конце этой недели следственное управление вновь по аналогичной статье начало проверку, после укуса бездомными собаками теперь уже 11-летнего мальчика в Советской Гавани. В обоих случаях обошлось без серьезных последствий для детей.
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В связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей краевой прокуратурой организована проверка исполнения органами власти региона и местного самоуправления "полномочий в области отлова таких животных и дальнейшего их содержания".
"Почему собака оказывается на улице? Она же не появляется просто так, с неба. Это ведь то животное, которое когда-то было у нас... Во-первых, надо думать всем нам и вносить изменения в федеральный закон по отношению ни к животным, а к тем, кто хочет приобрести собаку и содержит ее. Чтобы этот человек, так же как и собака, имел какой-то паспорт, что он отвечает за этого четвероногого, чтобы был контроль... Отвечайте за него до последнего дня его жизни", - высказался мэр во время прямого эфира на своей странице Instagram.
Ранее, после трагических случаев в Якутии и Забайкалье, где бездомные собаки загрызли женщину и ребенка, инициатор федерального закона 498 ФЗ "Об ответственном обращении с животными" зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат ЕР Владимир Бурматов заявлял, что ответственность за произошедшее должны нести не животные, а "местные власти и те, кто выбросил животное на улицу".
Согласно закону, субъекты вправе создавать приюты для животных, но не обязаны. Якутский депутат Павел Ксенофонтов призвал Дальний Восток объединиться для решения проблемы и сообща обратиться к федеральным властям.
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В Хабаровске, по данным мэрии, в прошлом году муниципалитет отловил, привил от бешенства, содержал в течение 15 дней, стерилизовал и чипировал порядка 1,5 тысяч бездомных животных. На это ушло около 14,7 миллиона рублей.
"На сегодняшний день нам выделили на отлов животных из бюджета региона 10 миллионов рублей. Этих средств нам хватит, по статистике прошлого года, до июня месяца. И дальше мы остановимся", - констатировал мэр. Он отметил, что муниципалитет запросил допсредства у краевых властей. "Ответ получили, что: "Пока средств нет", - уточнил Кравчук.
"Мы предлагаем, в Березовке нашли место, готовы построить вольер на 400 особей... Мы обратились в правительство края оказать помощь в финансировании на это благое, я считаю, дело. Да, 400 особей - это не много, но достаточно для того, чтобы уменьшить хоть как-то нагрузку... Пока мы положительного ответа не получили, но надеемся, что все-таки мы вместе с правительством края решим этот вопрос", - заключил мэр.
Он обратился к волонтерам, зоозащитникам, бизнес-сообществу и меценатам с просьбой помочь организовать приют для бездомных животных.
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