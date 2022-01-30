https://ria.ru/20220130/zhivotnye-1770196613.html

Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных

Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных - РИА Новости, 30.01.2022

Мэр Хабаровска рассказал о необходимых поправках в закон о животных

Бродячие собаки на улицах появляются благодаря беспечности людей, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, он предложил внести в закон "Об ответственном обращении... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T15:19

2022-01-30T15:19

2022-01-30T15:19

общество

хабаровск

владимир бурматов

единая россия

госдума рф

дальний восток

россия

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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Бродячие собаки на улицах появляются благодаря беспечности людей, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, он предложил внести в закон "Об ответственном обращении с животными" соответствующие поправки, касающиеся владельцев.В администрацию Хабаровска регулярно поступают жалобы на стаи безнадзорных собак, люди опасаются за свое здоровье, боясь быть покусанными агрессивными животными. На прошлой неделе СУСК по региону начало процессуальную проверку по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за укуса собакой возле мусорного контейнера 11-летней девочки в селе Мирном Хабаровского района. Уже в конце этой недели следственное управление вновь по аналогичной статье начало проверку, после укуса бездомными собаками теперь уже 11-летнего мальчика в Советской Гавани. В обоих случаях обошлось без серьезных последствий для детей.В связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей краевой прокуратурой организована проверка исполнения органами власти региона и местного самоуправления "полномочий в области отлова таких животных и дальнейшего их содержания".Ранее, после трагических случаев в Якутии и Забайкалье, где бездомные собаки загрызли женщину и ребенка, инициатор федерального закона 498 ФЗ "Об ответственном обращении с животными" зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат ЕР Владимир Бурматов заявлял, что ответственность за произошедшее должны нести не животные, а "местные власти и те, кто выбросил животное на улицу".Согласно закону, субъекты вправе создавать приюты для животных, но не обязаны. Якутский депутат Павел Ксенофонтов призвал Дальний Восток объединиться для решения проблемы и сообща обратиться к федеральным властям.В Хабаровске, по данным мэрии, в прошлом году муниципалитет отловил, привил от бешенства, содержал в течение 15 дней, стерилизовал и чипировал порядка 1,5 тысяч бездомных животных. На это ушло около 14,7 миллиона рублей."На сегодняшний день нам выделили на отлов животных из бюджета региона 10 миллионов рублей. Этих средств нам хватит, по статистике прошлого года, до июня месяца. И дальше мы остановимся", - констатировал мэр. Он отметил, что муниципалитет запросил допсредства у краевых властей. "Ответ получили, что: "Пока средств нет", - уточнил Кравчук.Он обратился к волонтерам, зоозащитникам, бизнес-сообществу и меценатам с просьбой помочь организовать приют для бездомных животных.

https://ria.ru/20220128/priyuty-1770025640.html

https://ria.ru/20220128/shtraf-1770009009.html

https://ria.ru/20220123/zhivotnye-1769167469.html

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общество, хабаровск, владимир бурматов, единая россия, госдума рф, дальний восток, россия