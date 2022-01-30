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СК организовал проверку после взрыва газа в Серпухове
СК организовал проверку после взрыва газа в Серпухове - РИА Новости, 30.01.2022
СК организовал проверку после взрыва газа в Серпухове
ГСУСК России по Московской области устанавливает обстоятельства травмирования трех человек при взрыве газа в Серпухове, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T11:39
2022-01-30T11:39
2022-01-30T11:39
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ГСУСК России по Московской области устанавливает обстоятельства травмирования трех человек при взрыве газа в Серпухове, сообщили в пресс-службе ведомства.По предварительной информации, сегодня в поселке "Большевик" в частном жилом доме произошел хлопок газа, дом был разрушен наполовину. Пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок, возгорание не произошло. Погибших нет."В городе Серпухове следователи устанавливают обстоятельства травмирования трёх человек в результате хлопка газа в частном доме", - говорится в сообщении.По информации следствия, пострадавшему ребенку было 10 лет, он получил ушиб головы.
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серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), россия
СК организовал проверку после взрыва газа в Серпухове
СК организовал проверку после взрыва газа в жилом доме в поселке Большевик в Серпухове