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Туризм
https://ria.ru/20220130/povar-1769990090.html
Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах
Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах - РИА Новости, 30.01.2022
Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах
что гарантировало качество. Как сварить манку без комочков и кисель без пленки, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными, а также другие... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T07:00
2022-01-30T07:18
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МОСКВА, 30 января — РИА Новости, Ольга Цынская. В Советском Союзе пищевая промышленность работала по ГОСТу, что гарантировало качество. Как сварить манку без комочков и кисель без пленки, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными, а также другие кулинарные секреты из советского прошлого РИА Новости рассказала профессиональный повар Анна Дремлева.По специальности я повар пятого разряда (что сейчас соответствует должности шеф-повара), техник-технолог по приготовлению пищи в санаторных и детских учреждениях. Всю жизнь в общепите. От детского садика на Новой Земле, за полярным кругом (где, прежде чем пойти на работу, в полшестого утра, я звонила дежурному по гарнизону и уточняла, нет ли на территории белых медведей) до очень дорогого ресторана в Ялте.Профессии училась четыре года. Теория, практика, курсовые, экзамен на квалификацию, диплом. Каждую мелочь объясняли и показывали. Кроме педагогов, к группе были прикреплены несколько мастеров, которые курировали нашу практику и проводили лабораторные работы. Манная каша без комков, рассыпчатая перловка, рис. Товароведение, бухгалтерский учет, русский язык, физика, химия, черчение, математика. Казалось бы, для чего? Химия помогает понимать процессы, происходящие в кастрюле, да и остальное на кухне пригодится.Когда я смотрю на современных поваров в социальных сетях, которые наманикюренными пальчиками, в кольцах и браслетах лезут в кастрюлю с фаршем, меня охватывает ужас. Человек, научившийся делать кособокую выпечку или корявенькую колбасу с треснувшей оболочкой по рецептам Тик-Тока, на полном серьезе считает себя мастером крафтовой работы. Взял куриное филе, отбил молотком, завернул в него кусок мороженого масла с зеленью, как в блинчик — и вот котлета по-киевски. А знаете, почему она в ресторанах стоила так дорого? Потому что из одной курицы получится всего две — ведь у нее всего два крыла.Повара в детских садах кидают сливочное масло прямо в котел, явно рисуясь — вот, смотрите, несколько пачек плавают. А как правильно — не знают. Масло надо перекипятить в отдельной кастрюльке и только потом добавить в кашу. Почему? Чтобы исключить любую бактерию и плесень. Масло могли неправильно хранить, и бросив в котел такую пачку, испортишь всю кашу.Про школьные котлеты я уже устала говорить. Нет в ГОСТах черного хлеба в котлетах, нет и не может быть! Только пшеничный. А если в вашей школе готовили по-другому, так это потому, что белый хлеб унесли домой и в котлеты собрали оставшийся серый, со столов.Как-то зашла в кафе, где мне показали, как они готовят стейк. К чему церемонии с вызреванием, подбором правильного отруба, прожаркой?! Любой кусок мяса кидай в пароварку и доводи до готовности. А потом просто обжарь на гриле. Повар с улицы научил другого повара с улицы — передал свой бесценный опыт.Вижу страницу одного шеф-повара в соцсети, почти миллион подписчиков. Самому шефу едва 20 лет. Готовит марокканские блинчики. Дает рецепт, в котором дрожжи, разрыхлитель и уксус. Его спрашивают несколько человек: для чего все сразу? Не отвечает шеф. Потому что не знает! Он не понимает, какие процессы происходят, откуда в блинчике такая реакция, образующая "тысячу и одну дырочку".Или знает ли девочка-блогер, которая учит полмиллиона подписчиков, как жарить котлету, что эта самая котлета, в принципе, собой представляет? Нет, это не покупной кусок фарша, который она элегантно «пожамкала» в красивой миске. Это целая кулинарная вселенная! И если ваша котлета твердая, сухая, невкусная, то есть две причины — либо тигру мяса не докладывают, либо повар ленивый и криворукий.Котлеты очень любят руки! Фарш надо хорошо отбить. Мой первый учитель шеф–повар бросал его от души на стол не менее 70 раз! И котлеты у него были нежнейшие, пушистые, как облако. Каждую нужно сформовать, пригладить. А уж потом панировать и жарить. И не надо до черноты, только до аппетитной румяной корочки. Затем — на противень и в духовку, на 45 минут. Тогда точно никто не отравится, не поймает сальмонеллу или еще какую-то бактерию.И котлетки мы обваливаем в панировочных сухарях для того, чтобы получить сверху румяную красивую корочку. А внутри — сочнейшая, пышущая жаром мякоть. Если же мы панируем котлету или фрикадельку в муке, то это тоже не просто так — чтобы залить соусом и он получился (за счет муки) бархатистым, однородным и густым.Когда я даю кому-то ГОСТовский рецепт сырников, это вызывает смех. Потому что в нем: 101 грамм творога, семь граммов манки и 1/ 10 яйца. Сегодняшнее поколение не может воспринять, как это? Что это вообще такое — десятая часть яйца? И как отвесить 101 грамм творога? А ведь все очень просто! Ведь это раскладка на один сырник, если тебе нужно десять — умножай на десять. И этот один грамм тоже важен — именно столько остается на стенках миски.Видели, как эффектно бьют яйца в миску, даже повара? Как бы раздавливая в руке, только скорлупа отскакивает. Господа, а яйца вы мыли? Положено не просто мыть — замачивать в специальном растворе, чтобы исключить риск отравления. И разбивать их нужно аккуратно, ножом, в отдельную миску, уж потом добавляя в общий котел — чтобы не попалось случайно тухлое яйцо.Когда я открывала кафе для сотрудников одного крупного предприятия, генеральный выдвинул требование: меню — по советским ГОСТам. Недовольных не было. Мало того, к нам стали проситься на обед офицеры из ближайшей воинской части. Они просто хотели нормальной, человеческой еды, от которой не бывает изжоги и гастрита. А рецепт детсадовских куриных котлет мне пришлось распечатать на принтере и раздавать желающим.В санаторном и детском питании есть свои хитрости, небольшие, но полезные.— Чтобы на киселе не образовывалась плёнка, его нужно слегка присыпать сахаром.— Чтобы омлет был ноздреватый и дырчатый, его готовят в духовом шкафу и не взбивают миксером, а лишь тщательно перемешивают вилкой или лопаткой.— Чтобы котлеты были пышными и сочными, добавьте в фарш лук, пшеничный хлеб, замоченный в молоке или воде и тщательно отбейте.— Чтобы бульон был прозрачный и красивый, снимите пену, варите на слабом огне, добавьте коренья и подпеченные овощи — лук, морковь.— Не забывайте просеять муку, это обогатит ее кислородом и выпечка получится пышной, без комков.— Творог нужно протереть через сито, он будет однородным, без крупинок.— Чаще используйте соусы и подливки — это разнообразит и обогащает вкус.— Панируйте котлеты в мелких сухарях.— Уделяйте внимание нарезке продуктов — красивая, аккуратная нарезка сделает приятными на вид и салаты, и супы, и борщи.— Чаще пей морковный сок, будешь строен и высок!
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еда, москва, впечатления - туризм, еда - туризм, стиль жизни, гастрономия, блогер, tiktok, рецепты, простые рецепты
07:00 30.01.2022 (обновлено: 07:18 30.01.2022)
 

Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах

© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкДети обедают в столовой зимнего пионерского лагеря
Дети обедают в столовой зимнего пионерского лагеря - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Олег Макаров
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 января — РИА Новости, Ольга Цынская. В Советском Союзе пищевая промышленность работала по ГОСТу, что гарантировало качество. Как сварить манку без комочков и кисель без пленки, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными, а также другие кулинарные секреты из советского прошлого РИА Новости рассказала профессиональный повар Анна Дремлева.
По специальности я повар пятого разряда (что сейчас соответствует должности шеф-повара), техник-технолог по приготовлению пищи в санаторных и детских учреждениях. Всю жизнь в общепите. От детского садика на Новой Земле, за полярным кругом (где, прежде чем пойти на работу, в полшестого утра, я звонила дежурному по гарнизону и уточняла, нет ли на территории белых медведей) до очень дорогого ресторана в Ялте.
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкНа кухне советского ресторана
На кухне советского ресторана - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Фред Гринберг
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На кухне советского ресторана
Профессии училась четыре года. Теория, практика, курсовые, экзамен на квалификацию, диплом. Каждую мелочь объясняли и показывали. Кроме педагогов, к группе были прикреплены несколько мастеров, которые курировали нашу практику и проводили лабораторные работы. Манная каша без комков, рассыпчатая перловка, рис. Товароведение, бухгалтерский учет, русский язык, физика, химия, черчение, математика. Казалось бы, для чего? Химия помогает понимать процессы, происходящие в кастрюле, да и остальное на кухне пригодится.
© Фото : предоставлено Анной ДермелевойПовар детского сада на Новой Земле Анна Дермелева (1989)
Повар детского сада на Новой Земле Анна Дермелева (1989) - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : предоставлено Анной Дермелевой
Повар детского сада на Новой Земле Анна Дермелева (1989)
Когда я смотрю на современных поваров в социальных сетях, которые наманикюренными пальчиками, в кольцах и браслетах лезут в кастрюлю с фаршем, меня охватывает ужас. Человек, научившийся делать кособокую выпечку или корявенькую колбасу с треснувшей оболочкой по рецептам Тик-Тока, на полном серьезе считает себя мастером крафтовой работы. Взял куриное филе, отбил молотком, завернул в него кусок мороженого масла с зеленью, как в блинчик — и вот котлета по-киевски. А знаете, почему она в ресторанах стоила так дорого? Потому что из одной курицы получится всего две ведь у нее всего два крыла.
CC BY-SA 2.0 / Juerg Vollmer / Борщ
Борщ
1 из 3
Борщ
CC BY-SA 2.0 / Juerg Vollmer /
CC BY-SA 2.0 / April Aceto / Finished MeatballsТефтели
Тефтели
2 из 3
Тефтели
CC BY-SA 2.0 / April Aceto / Finished Meatballs
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Фасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате

Фасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате
3 из 3

Фасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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1 из 3
Борщ
CC BY-SA 2.0 / Juerg Vollmer /
2 из 3
Тефтели
CC BY-SA 2.0 / April Aceto / Finished Meatballs
3 из 3

Фасовка котлет из куриного мяса на мясоперерабатывающем комбинате

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Повара в детских садах кидают сливочное масло прямо в котел, явно рисуясь — вот, смотрите, несколько пачек плавают. А как правильно не знают. Масло надо перекипятить в отдельной кастрюльке и только потом добавить в кашу. Почему? Чтобы исключить любую бактерию и плесень. Масло могли неправильно хранить, и бросив в котел такую пачку, испортишь всю кашу.
Про школьные котлеты я уже устала говорить. Нет в ГОСТах черного хлеба в котлетах, нет и не может быть! Только пшеничный. А если в вашей школе готовили по-другому, так это потому, что белый хлеб унесли домой и в котлеты собрали оставшийся серый, со столов.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОбед в детском саду.
Обед в детском саду
1 из 3
Обед в детском саду.
© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОбед в группе продленного дня московской средней школы № 601.
Обед в группе продленного дня московской средней школы
2 из 3
Обед в группе продленного дня московской средней школы № 601.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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CC0 / Digr / Котлеты
Котлеты
3 из 3
Котлеты
CC0 / Digr /
1 из 3
Обед в детском саду.
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Обед в группе продленного дня московской средней школы № 601.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
3 из 3
Котлеты
CC0 / Digr /
Как-то зашла в кафе, где мне показали, как они готовят стейк. К чему церемонии с вызреванием, подбором правильного отруба, прожаркой?! Любой кусок мяса кидай в пароварку и доводи до готовности. А потом просто обжарь на гриле. Повар с улицы научил другого повара с улицы передал свой бесценный опыт.
Вижу страницу одного шеф-повара в соцсети, почти миллион подписчиков. Самому шефу едва 20 лет. Готовит марокканские блинчики. Дает рецепт, в котором дрожжи, разрыхлитель и уксус. Его спрашивают несколько человек: для чего все сразу? Не отвечает шеф. Потому что не знает! Он не понимает, какие процессы происходят, откуда в блинчике такая реакция, образующая "тысячу и одну дырочку".
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 12:36Туризм
"Круто быть поваром": как 11 звезд Michelin изменят российскую гастрономию
Или знает ли девочка-блогер, которая учит полмиллиона подписчиков, как жарить котлету, что эта самая котлета, в принципе, собой представляет? Нет, это не покупной кусок фарша, который она элегантно «пожамкала» в красивой миске. Это целая кулинарная вселенная! И если ваша котлета твердая, сухая, невкусная, то есть две причины либо тигру мяса не докладывают, либо повар ленивый и криворукий.
Шурпа - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 08:00Туризм
Том-ям, шурпа, щи: лучшие рецепты антипохмельных супов
Котлеты очень любят руки! Фарш надо хорошо отбить. Мой первый учитель шеф–повар бросал его от души на стол не менее 70 раз! И котлеты у него были нежнейшие, пушистые, как облако. Каждую нужно сформовать, пригладить. А уж потом панировать и жарить. И не надо до черноты, только до аппетитной румяной корочки. Затем на противень и в духовку, на 45 минут. Тогда точно никто не отравится, не поймает сальмонеллу или еще какую-то бактерию.
© РИА Новости / Владислав Шидловский / Перейти в фотобанкПовар диетической столовой Московского электромашиностроительного завода "Динамо" имени С. М. Кирова. З. Полковникова.
Повар диетической столовой
1 из 3
Повар диетической столовой Московского электромашиностроительного завода "Динамо" имени С. М. Кирова. З. Полковникова.
© РИА Новости / Владислав Шидловский
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкКафе "Хрустальное" на Кутузовском проспекте в Москве.
Кафе Хрустальное на Кутузовском проспекте в Москве
2 из 3
Кафе "Хрустальное" на Кутузовском проспекте в Москве.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкОбед в столовой загородного пионерского лагеря Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). 1940 год.
Обед в столовой загородного пионерского лагеря Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). 1940 год.
3 из 3
Обед в столовой загородного пионерского лагеря Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). 1940 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Повар диетической столовой Московского электромашиностроительного завода "Динамо" имени С. М. Кирова. З. Полковникова.
© РИА Новости / Владислав Шидловский
Перейти в фотобанк
2 из 3
Кафе "Хрустальное" на Кутузовском проспекте в Москве.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
3 из 3
Обед в столовой загородного пионерского лагеря Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). 1940 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
И котлетки мы обваливаем в панировочных сухарях для того, чтобы получить сверху румяную красивую корочку. А внутри — сочнейшая, пышущая жаром мякоть. Если же мы панируем котлету или фрикадельку в муке, то это тоже не просто так чтобы залить соусом и он получился (за счет муки) бархатистым, однородным и густым.
Когда я даю кому-то ГОСТовский рецепт сырников, это вызывает смех. Потому что в нем: 101 грамм творога, семь граммов манки и 1/ 10 яйца. Сегодняшнее поколение не может воспринять, как это? Что это вообще такое десятая часть яйца? И как отвесить 101 грамм творога? А ведь все очень просто! Ведь это раскладка на один сырник, если тебе нужно десять умножай на десять. И этот один грамм тоже важен именно столько остается на стенках миски.
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСырники с изюмом и ванилью
Сырники с изюмом и ванилью - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Анна Людковская
Сырники с изюмом и ванилью
Видели, как эффектно бьют яйца в миску, даже повара? Как бы раздавливая в руке, только скорлупа отскакивает. Господа, а яйца вы мыли? Положено не просто мыть замачивать в специальном растворе, чтобы исключить риск отравления. И разбивать их нужно аккуратно, ножом, в отдельную миску, уж потом добавляя в общий котел чтобы не попалось случайно тухлое яйцо.
Рождественские блюда - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря 2021, 08:00Туризм
Пять рецептов праздничных блюд: что едят на счастье в разных странах
Когда я открывала кафе для сотрудников одного крупного предприятия, генеральный выдвинул требование: меню — по советским ГОСТам. Недовольных не было. Мало того, к нам стали проситься на обед офицеры из ближайшей воинской части. Они просто хотели нормальной, человеческой еды, от которой не бывает изжоги и гастрита. А рецепт детсадовских куриных котлет мне пришлось распечатать на принтере и раздавать желающим.
© РИА Новости / Николай Максимов / Перейти в фотобанкВ пионерском лагере 80-летний шеф-повар готовит еду для детей.
В пионерском лагере шеф-повар готовит еду для детей
1 из 3
В пионерском лагере 80-летний шеф-повар готовит еду для детей.
© РИА Новости / Николай Максимов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВоспитатель разливает кисель в стаканы за обедом в ясельной группе детского сада села Екатерининское.
Воспитатель разливает кисель в стаканы за обедом в ясельной группе детского сада
2 из 3
Воспитатель разливает кисель в стаканы за обедом в ясельной группе детского сада села Екатерининское.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКаша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе жителей деревни Погост Гомельской области.
Каша кутья из перловой крупы
3 из 3
Каша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе жителей деревни Погост Гомельской области.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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1 из 3
В пионерском лагере 80-летний шеф-повар готовит еду для детей.
© РИА Новости / Николай Максимов
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2 из 3
Воспитатель разливает кисель в стаканы за обедом в ясельной группе детского сада села Екатерининское.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
3 из 3
Каша кутья из перловой крупы на праздничном рождественском столе жителей деревни Погост Гомельской области.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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В санаторном и детском питании есть свои хитрости, небольшие, но полезные.
Чтобы на киселе не образовывалась плёнка, его нужно слегка присыпать сахаром.
Чтобы омлет был ноздреватый и дырчатый, его готовят в духовом шкафу и не взбивают миксером, а лишь тщательно перемешивают вилкой или лопаткой.
Чтобы котлеты были пышными и сочными, добавьте в фарш лук, пшеничный хлеб, замоченный в молоке или воде и тщательно отбейте.
© Depositphotos / iuliia_nКотлета по-киевски
Котлета по-киевски - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / iuliia_n
Котлета по-киевски
Чтобы бульон был прозрачный и красивый, снимите пену, варите на слабом огне, добавьте коренья и подпеченные овощи лук, морковь.
Не забывайте просеять муку, это обогатит ее кислородом и выпечка получится пышной, без комков.
Творог нужно протереть через сито, он будет однородным, без крупинок.
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 08:00Туризм
Еда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мира
Чаще используйте соусы и подливки это разнообразит и обогащает вкус.
Панируйте котлеты в мелких сухарях.
Уделяйте внимание нарезке продуктов красивая, аккуратная нарезка сделает приятными на вид и салаты, и супы, и борщи.
Чаще пей морковный сок, будешь строен и высок!
Награда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября 2021, 08:00Туризм
Московский шеф с двумя звездами Michelin — о критике и личной травнице
 
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00:08СМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье
00:00Исследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦ
23:47ООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режима
23:33Умерла журналист Ольга Галицкая
23:20Умер режиссер Виктор Мережко
23:14Порошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политолог
23:00Министр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против России
22:51В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного
22:39Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
22:30"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в Европе
22:19В Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
22:09Нуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленным
21:56Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией
21:44СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
21:36Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
21:33Легенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СК
21:30FT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес России
21:24Боррель раскрыл подробности новых санкций против России
Лента новостейМолния
Бензин в России стал вторым по дешевизне в ЕвропеБензин для россиян стал одним из самых доступных в Восточной ЕвропеСМИ: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресеньеИсследование: почти половина россиян негативно относятся к QR-кодам в ТЦООН сообщила, что талибы убили более сотни сторонников бывшего режимаУмерла журналист Ольга ГалицкаяУмер режиссер Виктор МережкоПорошенко остается "в запасе" у США как замена Зеленскому, заявил политологМинистр обороны Канады ответила на вопрос о введении санкций против РоссииВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили военного Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса"Шереметьево" признали вторым самым загруженным аэропортом в ЕвропеВ Белгородской области задержали подозреваемого в двойном убийствеНуланд назвала введение превентивных санкций против России бессмысленнымКулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с РоссиейСК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи РомановыхГен гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая IIЛегенда об исчезновении голов семьи Романовых не подтвердилась, заявил СКFT: Франция и Германия встревожены агрессией Британии в адрес РоссииБоррель раскрыл подробности новых санкций против России