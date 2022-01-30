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Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах

Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах - РИА Новости, 30.01.2022

Почему в детстве было вкуснее. Шеф-повар — о ГОСТе и правильных котлетах

что гарантировало качество. Как сварить манку без комочков и кисель без пленки, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными, а также другие... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T07:00

2022-01-30T07:00

2022-01-30T07:18

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МОСКВА, 30 января — РИА Новости, Ольга Цынская. В Советском Союзе пищевая промышленность работала по ГОСТу, что гарантировало качество. Как сварить манку без комочков и кисель без пленки, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными, а также другие кулинарные секреты из советского прошлого РИА Новости рассказала профессиональный повар Анна Дремлева.По специальности я повар пятого разряда (что сейчас соответствует должности шеф-повара), техник-технолог по приготовлению пищи в санаторных и детских учреждениях. Всю жизнь в общепите. От детского садика на Новой Земле, за полярным кругом (где, прежде чем пойти на работу, в полшестого утра, я звонила дежурному по гарнизону и уточняла, нет ли на территории белых медведей) до очень дорогого ресторана в Ялте.Профессии училась четыре года. Теория, практика, курсовые, экзамен на квалификацию, диплом. Каждую мелочь объясняли и показывали. Кроме педагогов, к группе были прикреплены несколько мастеров, которые курировали нашу практику и проводили лабораторные работы. Манная каша без комков, рассыпчатая перловка, рис. Товароведение, бухгалтерский учет, русский язык, физика, химия, черчение, математика. Казалось бы, для чего? Химия помогает понимать процессы, происходящие в кастрюле, да и остальное на кухне пригодится.Когда я смотрю на современных поваров в социальных сетях, которые наманикюренными пальчиками, в кольцах и браслетах лезут в кастрюлю с фаршем, меня охватывает ужас. Человек, научившийся делать кособокую выпечку или корявенькую колбасу с треснувшей оболочкой по рецептам Тик-Тока, на полном серьезе считает себя мастером крафтовой работы. Взял куриное филе, отбил молотком, завернул в него кусок мороженого масла с зеленью, как в блинчик — и вот котлета по-киевски. А знаете, почему она в ресторанах стоила так дорого? Потому что из одной курицы получится всего две — ведь у нее всего два крыла.Повара в детских садах кидают сливочное масло прямо в котел, явно рисуясь — вот, смотрите, несколько пачек плавают. А как правильно — не знают. Масло надо перекипятить в отдельной кастрюльке и только потом добавить в кашу. Почему? Чтобы исключить любую бактерию и плесень. Масло могли неправильно хранить, и бросив в котел такую пачку, испортишь всю кашу.Про школьные котлеты я уже устала говорить. Нет в ГОСТах черного хлеба в котлетах, нет и не может быть! Только пшеничный. А если в вашей школе готовили по-другому, так это потому, что белый хлеб унесли домой и в котлеты собрали оставшийся серый, со столов.Как-то зашла в кафе, где мне показали, как они готовят стейк. К чему церемонии с вызреванием, подбором правильного отруба, прожаркой?! Любой кусок мяса кидай в пароварку и доводи до готовности. А потом просто обжарь на гриле. Повар с улицы научил другого повара с улицы — передал свой бесценный опыт.Вижу страницу одного шеф-повара в соцсети, почти миллион подписчиков. Самому шефу едва 20 лет. Готовит марокканские блинчики. Дает рецепт, в котором дрожжи, разрыхлитель и уксус. Его спрашивают несколько человек: для чего все сразу? Не отвечает шеф. Потому что не знает! Он не понимает, какие процессы происходят, откуда в блинчике такая реакция, образующая "тысячу и одну дырочку".Или знает ли девочка-блогер, которая учит полмиллиона подписчиков, как жарить котлету, что эта самая котлета, в принципе, собой представляет? Нет, это не покупной кусок фарша, который она элегантно «пожамкала» в красивой миске. Это целая кулинарная вселенная! И если ваша котлета твердая, сухая, невкусная, то есть две причины — либо тигру мяса не докладывают, либо повар ленивый и криворукий.Котлеты очень любят руки! Фарш надо хорошо отбить. Мой первый учитель шеф–повар бросал его от души на стол не менее 70 раз! И котлеты у него были нежнейшие, пушистые, как облако. Каждую нужно сформовать, пригладить. А уж потом панировать и жарить. И не надо до черноты, только до аппетитной румяной корочки. Затем — на противень и в духовку, на 45 минут. Тогда точно никто не отравится, не поймает сальмонеллу или еще какую-то бактерию.И котлетки мы обваливаем в панировочных сухарях для того, чтобы получить сверху румяную красивую корочку. А внутри — сочнейшая, пышущая жаром мякоть. Если же мы панируем котлету или фрикадельку в муке, то это тоже не просто так — чтобы залить соусом и он получился (за счет муки) бархатистым, однородным и густым.Когда я даю кому-то ГОСТовский рецепт сырников, это вызывает смех. Потому что в нем: 101 грамм творога, семь граммов манки и 1/ 10 яйца. Сегодняшнее поколение не может воспринять, как это? Что это вообще такое — десятая часть яйца? И как отвесить 101 грамм творога? А ведь все очень просто! Ведь это раскладка на один сырник, если тебе нужно десять — умножай на десять. И этот один грамм тоже важен — именно столько остается на стенках миски.Видели, как эффектно бьют яйца в миску, даже повара? Как бы раздавливая в руке, только скорлупа отскакивает. Господа, а яйца вы мыли? Положено не просто мыть — замачивать в специальном растворе, чтобы исключить риск отравления. И разбивать их нужно аккуратно, ножом, в отдельную миску, уж потом добавляя в общий котел — чтобы не попалось случайно тухлое яйцо.Когда я открывала кафе для сотрудников одного крупного предприятия, генеральный выдвинул требование: меню — по советским ГОСТам. Недовольных не было. Мало того, к нам стали проситься на обед офицеры из ближайшей воинской части. Они просто хотели нормальной, человеческой еды, от которой не бывает изжоги и гастрита. А рецепт детсадовских куриных котлет мне пришлось распечатать на принтере и раздавать желающим.В санаторном и детском питании есть свои хитрости, небольшие, но полезные.— Чтобы на киселе не образовывалась плёнка, его нужно слегка присыпать сахаром.— Чтобы омлет был ноздреватый и дырчатый, его готовят в духовом шкафу и не взбивают миксером, а лишь тщательно перемешивают вилкой или лопаткой.— Чтобы котлеты были пышными и сочными, добавьте в фарш лук, пшеничный хлеб, замоченный в молоке или воде и тщательно отбейте.— Чтобы бульон был прозрачный и красивый, снимите пену, варите на слабом огне, добавьте коренья и подпеченные овощи — лук, морковь.— Не забывайте просеять муку, это обогатит ее кислородом и выпечка получится пышной, без комков.— Творог нужно протереть через сито, он будет однородным, без крупинок.— Чаще используйте соусы и подливки — это разнообразит и обогащает вкус.— Панируйте котлеты в мелких сухарях.— Уделяйте внимание нарезке продуктов — красивая, аккуратная нарезка сделает приятными на вид и салаты, и супы, и борщи.— Чаще пей морковный сок, будешь строен и высок!

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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