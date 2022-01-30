https://ria.ru/20220130/omikron-1770200222.html

Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом

Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.01.2022

Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом

Власти Израиля видят тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, открывая... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T15:58

2022-01-30T15:58

2022-01-30T15:58

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

нафтали беннет

омикрон-штамм коронавируса

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Власти Израиля видят тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства в воскресенье."Мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны "омикрона". Я осторожно подбираю слова, чтобы не создавать впечатление, будто все уже кончено, потому что празднование конца "омикрона" пока неуместно. На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с серьезной нагрузкой на больницы, где все еще находится большое количество инфицированных", - сказал премьер, слова которого приводит его канцелярия.Беннет отметил, что согласно новому правительственному плану по противодействию заболеваемости в школах, дети проходят домашнее тестирование перед занятиями дважды в неделю, это позволяет избежать распространения инфекции."Еще несколько таких недель, если мы все будем действовать ответственно, вместе мы переживем и эту волну", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html

https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html

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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет, омикрон-штамм коронавируса