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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220130/omikron-1770200222.html
Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом
Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.01.2022
Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом
Власти Израиля видят тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, открывая... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:58
2022-01-30T15:58
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
нафтали беннет
омикрон-штамм коронавируса
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Власти Израиля видят тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства в воскресенье."Мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны "омикрона". Я осторожно подбираю слова, чтобы не создавать впечатление, будто все уже кончено, потому что празднование конца "омикрона" пока неуместно. На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с серьезной нагрузкой на больницы, где все еще находится большое количество инфицированных", - сказал премьер, слова которого приводит его канцелярия.Беннет отметил, что согласно новому правительственному плану по противодействию заболеваемости в школах, дети проходят домашнее тестирование перед занятиями дважды в неделю, это позволяет избежать распространения инфекции."Еще несколько таких недель, если мы все будем действовать ответственно, вместе мы переживем и эту волну", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, нафтали беннет, омикрон-штамм коронавируса
15:58 30.01.2022
 
Премьер Израиля заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом

Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил о начале стабилизации ситуации с омикрон-штаммом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус среди старшеклассников Новосибирска
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус среди старшеклассников Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус среди старшеклассников Новосибирска. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Власти Израиля видят тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства в воскресенье.
"Мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны "омикрона". Я осторожно подбираю слова, чтобы не создавать впечатление, будто все уже кончено, потому что празднование конца "омикрона" пока неуместно. На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с серьезной нагрузкой на больницы, где все еще находится большое количество инфицированных", - сказал премьер, слова которого приводит его канцелярия.
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Беннет отметил, что согласно новому правительственному плану по противодействию заболеваемости в школах, дети проходят домашнее тестирование перед занятиями дважды в неделю, это позволяет избежать распространения инфекции.
"Еще несколько таких недель, если мы все будем действовать ответственно, вместе мы переживем и эту волну", - добавил премьер.
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Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Нафтали БеннетОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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