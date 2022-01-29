https://ria.ru/20220129/praktika-1770496716.html
Почти две тысячи студентов прошли практику в ЖКХ Москвы в 2021 году
Почти две тысячи студентов прошли практику в ЖКХ Москвы в 2021 году - РИА Новости, 01.02.2022
Почти две тысячи студентов прошли практику в ЖКХ Москвы в 2021 году
Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-29T18:15
2022-01-29T18:15
2022-02-01T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760357684_0:90:3324:1960_1920x0_80_0_0_7d4bf2ff861f64f7816d54672824233c.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы в прошлом году. Наиболее востребованы специальности в сферах теплоэнергетики, водоснабжения и эксплуатации автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди популярных профессий: диспетчер, инженер-проектировщик, инженер-энергетик и электромонтер.Молодые кадры получают опыт в: АО "ОЭК", "Мосгаз ", "Мосводоканал", "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", ПАО "МОЭК" ,"Мосэнерго", ГБУ "Озеленение".Сотрудничество осуществляется с вузами: МГТУ "Станкин", НИУ МГСУ, Российским университетом транспорта (МИИТ), РХТУ имени Д.И. Менделеева, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и другими.Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых компаний жилищно-коммунального хозяйства.
https://ria.ru/20220128/snegopad-1769981591.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760357684_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_8a999bf1cbba8b9b23a89bddff9bd8f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы в прошлом году. Наиболее востребованы специальности в сферах теплоэнергетики, водоснабжения и эксплуатации автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди популярных профессий: диспетчер, инженер-проектировщик, инженер-энергетик и электромонтер.
Молодые кадры получают опыт в: АО "ОЭК", "Мосгаз ", "Мосводоканал", "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", ПАО "МОЭК" ,"Мосэнерго", ГБУ "Озеленение".
Сотрудничество осуществляется с вузами: МГТУ "Станкин", НИУ МГСУ, Российским университетом транспорта (МИИТ), РХТУ имени Д.И. Менделеева, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и другими.
Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых компаний жилищно-коммунального хозяйства.
"В 2021 году после практики мы приняли на работу почти 90 человек", - говорится в сообщении.