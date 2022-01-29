https://ria.ru/20220129/praktika-1770496716.html

Почти две тысячи студентов прошли практику в ЖКХ Москвы в 2021 году

Почти две тысячи студентов прошли практику в ЖКХ Москвы в 2021 году - РИА Новости, 01.02.2022

Почти две тысячи студентов прошли практику в ЖКХ Москвы в 2021 году

Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-29T18:15

2022-01-29T18:15

2022-02-01T15:19

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москва

жкх

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства столицы в прошлом году. Наиболее востребованы специальности в сферах теплоэнергетики, водоснабжения и эксплуатации автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди популярных профессий: диспетчер, инженер-проектировщик, инженер-энергетик и электромонтер.Молодые кадры получают опыт в: АО "ОЭК", "Мосгаз ", "Мосводоканал", "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", ПАО "МОЭК" ,"Мосэнерго", ГБУ "Озеленение".Сотрудничество осуществляется с вузами: МГТУ "Станкин", НИУ МГСУ, Российским университетом транспорта (МИИТ), РХТУ имени Д.И. Менделеева, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и другими.Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых компаний жилищно-коммунального хозяйства.

https://ria.ru/20220128/snegopad-1769981591.html

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