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Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой - РИА Новости, 28.01.2022
Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
Посол России в США Анатолий Антонов в День памяти жертв Холокоста заявил в колонке для Washington Times, что Москва наблюдает попытки исказить историческую... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T00:20
2022-01-28T00:39
в мире
сша
ссср
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анатолий антонов
вторая мировая война (1939-1945)
освенцим
россия
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в День памяти жертв Холокоста заявил в колонке для Washington Times, что Москва наблюдает попытки исказить историческую правду о Второй мировой войне в некоторых странах и заявил о важности защиты правды.Антонов отметил, что подобные "вызывающие озабоченность тренды затрагивают и США", где стало частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма и исключение России из победителей во Второй мировой войне."Память о союзе должна помогать нам построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз", — заключил он.Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
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в мире, сша, ссср, оон, анатолий антонов, вторая мировая война (1939-1945), освенцим, россия
00:20 28.01.2022 (обновлено: 00:39 28.01.2022)
 
Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой

Посол России в США Антонов: некоторые страны пытаются исказить правду о Второй мировой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в День памяти жертв Холокоста заявил в колонке для Washington Times, что Москва наблюдает попытки исказить историческую правду о Второй мировой войне в некоторых странах и заявил о важности защиты правды.

"Мы сейчас наблюдаем циничную политику искажения исторической правды. Мемориалы победителей фашизма демонтируют на Украине, в странах Балтии и Польше. Наблюдается очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого они пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами. Дошло до того, что некоторых странах Восточной Европы регулярно проводят марши в честь карательных подразделений СС, чьи руки были в крови сотен тысяч гражданских, в том числе пожилых, женщин и детей", — написал Антонов.

Антонов отметил, что подобные "вызывающие озабоченность тренды затрагивают и США", где стало частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма и исключение России из победителей во Второй мировой войне.
"Память о союзе должна помогать нам построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз", — заключил он.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
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Вчера, 19:41
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В миреСШАСССРООНАнатолий АнтоновВторая мировая война (1939-1945)ОсвенцимРоссия
 
 
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