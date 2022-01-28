https://ria.ru/20220128/voyna-1769888025.html

Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой

Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой - РИА Новости, 28.01.2022

Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой

Посол России в США Анатолий Антонов в День памяти жертв Холокоста заявил в колонке для Washington Times, что Москва наблюдает попытки исказить историческую... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:20

2022-01-28T00:20

2022-01-28T00:39

в мире

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анатолий антонов

вторая мировая война (1939-1945)

освенцим

россия

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в День памяти жертв Холокоста заявил в колонке для Washington Times, что Москва наблюдает попытки исказить историческую правду о Второй мировой войне в некоторых странах и заявил о важности защиты правды.Антонов отметил, что подобные "вызывающие озабоченность тренды затрагивают и США", где стало частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма и исключение России из победителей во Второй мировой войне."Память о союзе должна помогать нам построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз", — заключил он.Международный день памяти жертв холокоста отмечается в мире 27 января, памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

https://ria.ru/20220127/voyna-1769860570.html

сша

ссср

освенцим

россия

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в мире, сша, ссср, оон, анатолий антонов, вторая мировая война (1939-1945), освенцим, россия