Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/obschenie-1769898654.html
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:15
2022-01-28T13:09
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769929983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfdf172be32e87f0f69d2aaa4b4d916e.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.Медведев отметил и ряд плюсов - значительная часть совещаний ушла в онлайн."Здесь не все плохо, я уже говорил об этом. В этом есть и плюсы, потому что я много раз наблюдал ситуацию, когда на огромных совещаниях, допустим, у меня, сидит огромное количество людей, которые приезжают из очень далеких мест, присутствуют на этом совещании час, молчат, просто что-то там записывают и уезжают. Вот они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - сказал он, добавив, что иной формат работы носит позитивный характер."Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20211204/medvedev-1762168965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев заявил, что не испытывает дефицита личного общения из-за пандемии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.
2022-01-28T06:15
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769929983_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8be2f9b7c9b6966404547ecbc3494c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:15 28.01.2022 (обновлено: 13:09 28.01.2022)
 
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии

Замглавы СБ Медведев: у меня нет дефицита общения в условиях пандемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.
"Вы знаете, дефицита личного общения нет, потому что, слава богу, есть все виды связи: и открытые, и секретные (они существуют), и телефоны, и видеосвязь, которая носит закрытый характер и открытый характер тоже. В этом смысле общения хватает. Но все равно живое общение - это живое общение, это правда, его стало меньше. Дело даже не в опасностях, хотя это все учитывают, связанных с болезнью, а просто в том, что у нас немножко поменялся строй работы", - сказал он в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
Медведев отметил и ряд плюсов - значительная часть совещаний ушла в онлайн.
"Здесь не все плохо, я уже говорил об этом. В этом есть и плюсы, потому что я много раз наблюдал ситуацию, когда на огромных совещаниях, допустим, у меня, сидит огромное количество людей, которые приезжают из очень далеких мест, присутствуют на этом совещании час, молчат, просто что-то там записывают и уезжают. Вот они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - сказал он, добавив, что иной формат работы носит позитивный характер.
"Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - добавил Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря 2021, 13:37
России в пандемию удалось избежать тяжелых последствий, сообщил Медведев
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий МедведевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривны
01:15Эксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфона
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
Лента новостейМолния
Украина потратила почти полтора миллиарда долларов на стабилизацию гривныЭксперт рассказал, сколько видов паролей нужно для безопасности смартфонаFT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине