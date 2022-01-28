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Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии

Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T06:15

2022-01-28T06:15

2022-01-28T13:09

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.Медведев отметил и ряд плюсов - значительная часть совещаний ушла в онлайн."Здесь не все плохо, я уже говорил об этом. В этом есть и плюсы, потому что я много раз наблюдал ситуацию, когда на огромных совещаниях, допустим, у меня, сидит огромное количество людей, которые приезжают из очень далеких мест, присутствуют на этом совещании час, молчат, просто что-то там записывают и уезжают. Вот они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - сказал он, добавив, что иной формат работы носит позитивный характер."Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20211204/medvedev-1762168965.html

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Медведев заявил, что не испытывает дефицита личного общения из-за пандемии Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим. 2022-01-28T06:15 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии