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Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T06:15
2022-01-28T06:15
2022-01-28T13:09
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.Медведев отметил и ряд плюсов - значительная часть совещаний ушла в онлайн."Здесь не все плохо, я уже говорил об этом. В этом есть и плюсы, потому что я много раз наблюдал ситуацию, когда на огромных совещаниях, допустим, у меня, сидит огромное количество людей, которые приезжают из очень далеких мест, присутствуют на этом совещании час, молчат, просто что-то там записывают и уезжают. Вот они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - сказал он, добавив, что иной формат работы носит позитивный характер."Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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Медведев заявил, что не испытывает дефицита личного общения из-за пандемии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.
2022-01-28T06:15
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общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:15 28.01.2022 (обновлено: 13:09 28.01.2022)
Медведев заявил, что у него нет дефицита общения в условиях пандемии
Замглавы СБ Медведев: у меня нет дефицита общения в условиях пандемии
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал
, что в условиях пандемии не испытывает дефицита личного общения, но отметил, что личный контакт необходим.
"Вы знаете, дефицита личного общения нет, потому что, слава богу, есть все виды связи: и открытые, и секретные (они существуют), и телефоны, и видеосвязь, которая носит закрытый характер и открытый характер тоже. В этом смысле общения хватает. Но все равно живое общение - это живое общение, это правда, его стало меньше. Дело даже не в опасностях, хотя это все учитывают, связанных с болезнью, а просто в том, что у нас немножко поменялся строй работы", - сказал он в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
Медведев
отметил и ряд плюсов - значительная часть совещаний ушла в онлайн.
"Здесь не все плохо, я уже говорил об этом. В этом есть и плюсы, потому что я много раз наблюдал ситуацию, когда на огромных совещаниях, допустим, у меня, сидит огромное количество людей, которые приезжают из очень далеких мест, присутствуют на этом совещании час, молчат, просто что-то там записывают и уезжают. Вот они потратили сутки на то, чтобы поучаствовать в этом совещании. Зачем?" - сказал он, добавив, что иной формат работы носит позитивный характер.
"Мы научились более активно работать в онлайне, и это действительно неплохо. Но личное общение, в том числе руководства страны, безусловно, необходимо, как и личное общение с друзьями, близкими. И, к сожалению, надо признать, что все-таки в нынешней ситуации его стало меньше. Я, естественно, тоскую о прежних временах", - добавил Медведев.