11:51 28.01.2022 (обновлено: 12:25 28.01.2022)
Лавров: ответы США и НАТО не могут удовлетворить Россию по главной проблеме
Глава МИД Лавров: ответы США и НАТО не могут удовлетворить Россию по главной проблеме
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ответы США и НАТО не могут удовлетворить Россию по главной проблеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще раз подчеркну, что ответ который мы получили, мы его сейчас изучаем. Первые оценки мы уже изложили. Он совсем нас не может удовлетворить по главной проблеме: почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены", - сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио " Комсомольская правда".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.