https://ria.ru/20220128/lavrov-1769937807.html

Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров

Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022

Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров

Если США хочет рассматривать тему о приглашении войск, там есть о чем поговорить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:34

2022-01-28T11:34

2022-01-28T12:58

сша

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Если США хочет рассматривать тему о приглашении войск, там есть о чем поговорить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы в Совете безопасности ООН, о котором вспомнил Майкл Макфол (бывший посол США в России), собираются рассматривать, что мы делаем в отношении Украины - почему мы не занимаемся деэскалацией. И это говорит представитель страны, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг Российской Федерации, вокруг СНГ, которая непонятно, что делает в Ираке, - кто ее туда приглашал? Поэтому, если американцы хотят рассматривать тему о размещении войск, там есть о чем поговорить", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220128/diplomaty-1769957336.html

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сша, совет безопасности оон, сергей лавров, россия