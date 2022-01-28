https://ria.ru/20220128/lavrov-1769937807.html
Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров
Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров - РИА Новости, 28.01.2022
Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров
Если США хочет рассматривать тему о приглашении войск, там есть о чем поговорить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:34
2022-01-28T11:34
2022-01-28T12:58
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Если США хочет рассматривать тему о приглашении войск, там есть о чем поговорить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американцы в Совете безопасности ООН, о котором вспомнил Майкл Макфол (бывший посол США в России), собираются рассматривать, что мы делаем в отношении Украины - почему мы не занимаемся деэскалацией. И это говорит представитель страны, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг Российской Федерации, вокруг СНГ, которая непонятно, что делает в Ираке, - кто ее туда приглашал? Поэтому, если американцы хотят рассматривать тему о размещении войск, там есть о чем поговорить", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20220128/diplomaty-1769957336.html
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сша, совет безопасности оон, сергей лавров, россия
11:34 28.01.2022 (обновлено: 12:58 28.01.2022)
Войска США присутствуют во многих местах без приглашения, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: войска США присутствуют во многих местах без приглашения