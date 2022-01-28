https://ria.ru/20220128/lavrov-1769933392.html
Лавров заявил, что ему стыдно за ответ НАТО на предложения по безопасности
Лавров заявил, что ему стыдно за ответ НАТО на предложения по безопасности - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров заявил, что ему стыдно за ответ НАТО на предложения по безопасности
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ему было стыдно за ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:16
2022-01-28T11:16
2022-01-28T17:37
нато
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энтони блинкен
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ему было стыдно за ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 годаСША и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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нато, сергей лавров, россия, сша, энтони блинкен, восточная европа
11:16 28.01.2022 (обновлено: 17:37 28.01.2022)
Лавров заявил, что ему стыдно за ответ НАТО на предложения по безопасности
Лавров заявил, что ему стыдно за того, кто писал ответ НАТО на предложения по безопасности
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ему было стыдно за ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности.
"От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал", - сказал
Лавров в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее Лавров
заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.