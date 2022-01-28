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Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе - РИА Новости, 28.01.2022
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном, соответствующую запись он разместил в пятницу на своей... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T00:27
2022-01-28T00:27
2022-01-28T00:27
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садыр жапаров
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном, соответствующую запись он разместил в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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в мире, киргизия, таджикистан, садыр жапаров, столкновения на границе таджикистана и киргизии
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Киргизии Жапаров: держу на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном