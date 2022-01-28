https://ria.ru/20220128/genotsid-1769945022.html

Лукашенко заявил о необходимости признания геноцида белорусов в годы войны

Лукашенко заявил о необходимости признания геноцида белорусов в годы войны - РИА Новости, 28.01.2022

Лукашенко заявил о необходимости признания геноцида белорусов в годы войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу заявил, что Белоруссия будет добиваться признания геноцида белорусов в годы Великой... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:54

2022-01-28T11:54

2022-01-28T17:36

в мире

белоруссия

александр лукашенко

минск

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу заявил, что Белоруссия будет добиваться признания геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны на международном уровне.Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны, идет расследование. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/pamyat-1769880999.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, великая отечественная война (1941-1945)