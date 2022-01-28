11:54 28.01.2022 (обновлено: 17:36 28.01.2022)
Лукашенко заявил о необходимости признания геноцида белорусов в годы войны
Лукашенко: Минск будет добиваться международного признания геноцида белорусов в годы войны
© РИА Новости / Сергей Лескеть / Перейти в фотобанкУчастники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
Участники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте. Архивное фото
МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу заявил, что Белоруссия будет добиваться признания геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны на международном уровне.
"Нельзя не отметить инициативы нашей генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Сегодня обнаруживаются новые факты гитлеровской оккупации. Речь идет о целенаправленной нацистской политике геноцида на территории Белоруссии. Ее кровавый итог - истребление 3 миллионов жителей Беларуси. Крайне важно, чтобы собранный массив свидетельств очевидцев военных преступлений, результатов экспертиз, раскопок не лег мертвым грузом на архивные полки. Нельзя допустить стирания деяний злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории... Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне", - сказал Лукашенко.
Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны, идет расследование. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны.