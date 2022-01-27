https://ria.ru/20220127/zarplaty-1769781698.html

Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты

Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты - РИА Новости, 27.01.2022

Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты

Учителям в Московской области с 1 сентября 2022 года планируется повысить зарплаты, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:41

2022-01-27T13:41

2022-01-27T13:41

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Учителям в Московской области с 1 сентября 2022 года планируется повысить зарплаты, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы с первого января подняли заработную плату всем учителям, всем воспитателям, всем нянечкам. Соответственно, это 5 и 2,5 тысячи рублей, но я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение, особенно тем школам, а их у нас, слава богу, абсолютное большинство… которые находятся в зеленой зоне", - сказал Воробьев на ежегодном обращении.По его словам, очень важно, чтобы максимальное количество школ соответствовало высоким стандартам.Ежегодно в Подмосковье составляют рейтинг учебных заведений и распределяют их по зонам: красной, желтой и самой престижной - зеленой. В рейтинге учитываются результаты экзаменов, олимпиад, достижения педагогов, сотрудничество с вузами.

https://ria.ru/20220124/stroitelstvo-1769321807.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев