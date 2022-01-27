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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220127/zarplaty-1769781698.html
Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты
Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты - РИА Новости, 27.01.2022
Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты
Учителям в Московской области с 1 сентября 2022 года планируется повысить зарплаты, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:41
2022-01-27T13:41
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Учителям в Московской области с 1 сентября 2022 года планируется повысить зарплаты, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы с первого января подняли заработную плату всем учителям, всем воспитателям, всем нянечкам. Соответственно, это 5 и 2,5 тысячи рублей, но я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение, особенно тем школам, а их у нас, слава богу, абсолютное большинство… которые находятся в зеленой зоне", - сказал Воробьев на ежегодном обращении.По его словам, очень важно, чтобы максимальное количество школ соответствовало высоким стандартам.Ежегодно в Подмосковье составляют рейтинг учебных заведений и распределяют их по зонам: красной, желтой и самой престижной - зеленой. В рейтинге учитываются результаты экзаменов, олимпиад, достижения педагогов, сотрудничество с вузами.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:41 27.01.2022
 

Учителям школ в Подмосковье с 1 сентября планируется повысить зарплаты

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Учителям в Московской области с 1 сентября 2022 года планируется повысить зарплаты, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы с первого января подняли заработную плату всем учителям, всем воспитателям, всем нянечкам. Соответственно, это 5 и 2,5 тысячи рублей, но я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение, особенно тем школам, а их у нас, слава богу, абсолютное большинство… которые находятся в зеленой зоне", - сказал Воробьев на ежегодном обращении.
По его словам, очень важно, чтобы максимальное количество школ соответствовало высоким стандартам.
Ежегодно в Подмосковье составляют рейтинг учебных заведений и распределяют их по зонам: красной, желтой и самой престижной - зеленой. В рейтинге учитываются результаты экзаменов, олимпиад, достижения педагогов, сотрудничество с вузами.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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