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Необычные кряква-блондинка и белолобый гусь замечены на реке Яузе в Москве
Необычные кряква-блондинка и белолобый гусь замечены на реке Яузе в Москве - РИА Новости, 01.02.2022
Необычные кряква-блондинка и белолобый гусь замечены на реке Яузе в Москве
Кряква-блондинка и белолобый гусь вновь зимуют на реке Яузе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-27T14:55
2022-01-27T14:55
2022-02-01T15:23
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кряква-блондинка и белолобый гусь вновь зимуют на реке Яузе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."На природной территории "Долина реки Яузы" специалисты Мосприроды вновь заметили среди многочисленных крякв двух необычных водоплавающих: утку нехарактерного светлого окраса и белолобого гуся", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти перелетные птицы решили остаться зимовать в Москве.Уточняется, что "блондинка" замечена на Яузе не впервые - в феврале прошлого года она уже попадала в объективы фотоаппаратов специалистов Мосприроды.Гуси, наоборот, в массе своей покидают наши широты с наступлением холодов - лишь отдельные особи остаются на зимовку в городе.Специалисты также рассказали, что утки в Москве переносят низкие температуры в зимний период благодаря подкожному слою жира, теплому пуху и плотному, водонепроницаемому оперению.
https://ria.ru/20220124/mandarinki-1769608129.html
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общество, москва, мосприрода
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кряква-блондинка и белолобый гусь вновь зимуют на реке Яузе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"На природной территории "Долина реки Яузы" специалисты Мосприроды
вновь заметили среди многочисленных крякв двух необычных водоплавающих: утку нехарактерного светлого окраса и белолобого гуся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти перелетные птицы решили остаться зимовать в Москве
.
"Эти перелетные птицы решили остаться зимовать в Москве. Для светлой утки это вполне нормально, ведь она тоже кряква, только с необычным окрасом. В природе случаются такие трансформации, поэтому другие кряквы на необычную особь внимания не обращают и никакой агрессии по отношению к ней не проявляют", - рассказали в департаменте.
Уточняется, что "блондинка" замечена на Яузе не впервые - в феврале прошлого года она уже попадала в объективы фотоаппаратов специалистов Мосприроды.
Гуси, наоборот, в массе своей покидают наши широты с наступлением холодов - лишь отдельные особи остаются на зимовку в городе.
"Например, уже несколько лет белолобый гусь зимует на Нижнем Царицынском пруду. Белолобый подружился с кряквами, в их компании он выглядит самым большим и мощным", - отмечается в материале.
Специалисты также рассказали, что утки в Москве переносят низкие температуры в зимний период благодаря подкожному слою жира, теплому пуху и плотному, водонепроницаемому оперению.
"Утки в Москве переносят низкие температуры в зимний период, благодаря подкожному слою жира, теплому пуху и плотному, водонепроницаемому оперению. Водоотталкивающие свойства перьям придает специальный секрет копчиковой железы, которая хорошо развита у водоплавающих птиц. Здоровые утки – кряквы, способны самостоятельно обеспечивать себя пищей. Чтобы успешно перезимовать птицам обычно достаточно широкого участка водоема, непокрытого льдом", - рассказала начальник эколого-просветительского центра "Конный двор" Мосприроды Светлана Подвинцева.