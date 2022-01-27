https://ria.ru/20220127/vodoplavayuschie-1770491242.html

Необычные кряква-блондинка и белолобый гусь замечены на реке Яузе в Москве

Необычные кряква-блондинка и белолобый гусь замечены на реке Яузе в Москве - РИА Новости, 01.02.2022

Необычные кряква-блондинка и белолобый гусь замечены на реке Яузе в Москве

Кряква-блондинка и белолобый гусь вновь зимуют на реке Яузе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-27T14:55

2022-01-27T14:55

2022-02-01T15:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770495387_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa51dd29046d21e280e8c365616c36f2.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кряква-блондинка и белолобый гусь вновь зимуют на реке Яузе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."На природной территории "Долина реки Яузы" специалисты Мосприроды вновь заметили среди многочисленных крякв двух необычных водоплавающих: утку нехарактерного светлого окраса и белолобого гуся", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти перелетные птицы решили остаться зимовать в Москве.Уточняется, что "блондинка" замечена на Яузе не впервые - в феврале прошлого года она уже попадала в объективы фотоаппаратов специалистов Мосприроды.Гуси, наоборот, в массе своей покидают наши широты с наступлением холодов - лишь отдельные особи остаются на зимовку в городе.Специалисты также рассказали, что утки в Москве переносят низкие температуры в зимний период благодаря подкожному слою жира, теплому пуху и плотному, водонепроницаемому оперению.

https://ria.ru/20220124/mandarinki-1769608129.html

https://ria.ru/20220126/rekonstruktsiya-1769609188.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мосприрода