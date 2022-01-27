https://ria.ru/20220127/vaktsinatsiya-1769791096.html

Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости

Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости - РИА Новости, 27.01.2022

Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости

Людям надо продолжать вакцинироваться от коронавируса, несмотря на подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:20

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общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Людям надо продолжать вакцинироваться от коронавируса, несмотря на подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Надо продолжать вакцинацию все равно, несмотря на то, что это вакцинация по эпидпоказаниям, это вакцинация в период значительного подъёма. Тем не менее, только вакцинация. Тем более, что "Спутник" показал себя очень хорошо", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы попробовать остановить такой резкий рост заболеваемости.За последнее сутки в Москве выявлено 26586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости.Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, нынешние темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы люди прививались активнее, так как те, кто невакцинирован, по-прежнему болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в стационар.

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769788818.html

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