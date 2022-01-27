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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/vaktsinatsiya-1769791096.html
Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости
Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости - РИА Новости, 27.01.2022
Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости
Людям надо продолжать вакцинироваться от коронавируса, несмотря на подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:20
2022-01-27T14:20
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
коронавирусы
николай малышев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Людям надо продолжать вакцинироваться от коронавируса, несмотря на подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Надо продолжать вакцинацию все равно, несмотря на то, что это вакцинация по эпидпоказаниям, это вакцинация в период значительного подъёма. Тем не менее, только вакцинация. Тем более, что "Спутник" показал себя очень хорошо", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы попробовать остановить такой резкий рост заболеваемости.За последнее сутки в Москве выявлено 26586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости.Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, нынешние темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы люди прививались активнее, так как те, кто невакцинирован, по-прежнему болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в стационар.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:20 27.01.2022
 
Инфекционист призвал продолжать вакцинацию, несмотря на рост заболеваемости

Инфекционист Малышев: вакцинацию от COVID надо продолжать, несмотря на рост заболеваемости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Людям надо продолжать вакцинироваться от коронавируса, несмотря на подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Надо продолжать вакцинацию все равно, несмотря на то, что это вакцинация по эпидпоказаниям, это вакцинация в период значительного подъёма. Тем не менее, только вакцинация. Тем более, что "Спутник" показал себя очень хорошо", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, какие меры можно предпринять, чтобы попробовать остановить такой резкий рост заболеваемости.
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За последнее сутки в Москве выявлено 26586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости.
Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, нынешние темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы люди прививались активнее, так как те, кто невакцинирован, по-прежнему болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в стационар.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНиколай МалышевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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