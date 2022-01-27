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Ляйсан Утяшева показала забавные фото Павла Воли из отпуска
Ляйсан Утяшева показала забавные фото Павла Воли из отпуска - РИА Новости, 27.01.2022
Ляйсан Утяшева показала забавные фото Павла Воли из отпуска
Ляйсан Утяшева показала снимки, на которых она ее супруг Павел Воля запечатлены во время отпуска в ОАЭ. Фото она поделилась в личном микроблоге. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:54
2022-01-27T14:54
2022-01-27T14:54
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ляйсан Утяшева показала снимки, на которых она ее супруг Павел Воля запечатлены во время отпуска в ОАЭ. Фото она поделилась в личном микроблоге. Гимнастка выбирала красивые эффектные позы, а ее возлюбленный дурачился в кадре. "Позирование на пляже – отдельный вид искусства… Павел Воля владеет им в совершенстве. Пора записывать марафоны… Ну а я пока только учусь у маэстро", — пошутила Утяшева. Звезды поженились в 2012-м. В следующем году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София. В ноябре они отпраздновали годовщину свадьбы в Париже.
https://ria.ru/20211021/volya-1755545233.html
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ляйсан утяшева, звезды, павел воля, знаменитости
Ляйсан Утяшева показала забавные фото Павла Воли из отпуска
Ляйсан Утяшева показала забавные фото Павла Воли из отпуска в ОАЭ