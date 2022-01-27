https://ria.ru/20220127/tigirekskiy-1769725197.html

Правительство расширило границы заповедника "Тигирекский" на Алтае

Правительство расширило границы заповедника "Тигирекский" на Алтае - РИА Новости, 27.01.2022

Правительство расширило границы заповедника "Тигирекский" на Алтае

Правительство России расширило границы заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:04

2022-01-27T09:04

2022-01-27T09:04

общество

алтайский край

чарышский район

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство России расширило границы заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба кабмина."Территория Тигирекского государственного природного заповедника в Алтайском крае будет увеличена на 41,3 тысячи гектаров за счёт присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что площадь заповедника составит более 82,8 тысячи гектаров. В новые границы Тигирекского заповедника в основном войдут труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края. Это позволит объединить разобщённые участки заповедника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия, среди которых Ханхаринские пещеры, остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века."Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Тигирекский заповедник был образован постановлением правительства в 1999 году для сохранения уникальной природы Западного Алтая.

https://ria.ru/20220120/zapovednik-1768534537.html

https://ria.ru/20211206/primore-1762329080.html

алтайский край

чарышский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алтайский край, чарышский район, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), михаил мишустин, россия