Правительство расширило границы заповедника "Тигирекский" на Алтае
Правительство расширило границы заповедника "Тигирекский" на Алтае на 41,3 тысячи гектаров
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство России расширило границы заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба кабмина.
"Территория Тигирекского государственного природного заповедника в Алтайском крае будет увеличена на 41,3 тысячи гектаров за счёт присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что площадь заповедника составит более 82,8 тысячи гектаров. В новые границы Тигирекского заповедника в основном войдут труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края. Это позволит объединить разобщённые участки заповедника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия, среди которых Ханхаринские пещеры, остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.
"Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Тигирекский заповедник был образован постановлением правительства в 1999 году для сохранения уникальной природы Западного Алтая.
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