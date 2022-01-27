https://ria.ru/20220127/sanktsii-1769792455.html

Эксперт оценил готовность российских банков к новым санкциям

Эксперт оценил готовность российских банков к новым санкциям - РИА Новости, 27.01.2022

Эксперт оценил готовность российских банков к новым санкциям

Российская банковская система готова к санкциям, так как уже давно прорабатывает совершенно разные сценарии, и паники, в случае их ввода не будет, заявил... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:25

2022-01-27T14:25

2022-01-27T14:25

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская банковская система готова к санкциям, так как уже давно прорабатывает совершенно разные сценарии, и паники, в случае их ввода не будет, заявил руководитель управления бнака по работе с инвесторами Леонид Вакеев на вебинаре компании "Атон".Топ-менеджер банка пояснил, что варианты санкций могут быть самые разные: их может не быть совсем, они не коснутся банковского бизнеса или группы ВТБ, или они будут "действительно очень серьезные с большими последствиями"."И конечно, глупо было бы говорить, что мы не боимся никаких санкций, нам все ни по чем. … Но что важно понимать? … Мы уже последние несколько лет живем в ситуации какой-то периодически возникающей и пропадающей политической эскалации. … Экономика России, банковская система России и банк ВТБ готовы к санкциям в том смысле, что это все - все эти сценарии, то на что мы смотрели, что мы моделировали, что мы предусматривали в своих планах на случай чрезвычайных ситуаций уже довольно давно", - отметил он.Топ-менеджер банка пояснил, что и ВТБ, и любая другая крупная компания или банк в России проснутся в момент гипотетического введения санкций и будут совершенно четко понимать, что нужно делать в той или иной ситуации."Мы естественно моделировали самые разные сценарии для себя. И в этом смысле совершенно четко можно сказать, что не будет какой-то паники или ступора, и, наверное, можно ожидать очень высокой степени координации со стороны Центрального банка и так далее", - сказал Вакеев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России катастрофу в этом случае. В частности, президент США заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом. Однако затем он добавил, что серьезные санкции против России, вроде запрета на операции с долларом, могут негативно сказаться на экономике США.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html

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экономика, украина, сша, джо байден, втб, россия