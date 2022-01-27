https://ria.ru/20220127/puteshestviya-1769736468.html

Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале

Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале - РИА Новости, 27.01.2022

Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале

Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:31

2022-01-27T17:31

2022-01-27T17:31

туризм

санкт-петербург

ижевск

пермь

сочи

симферополь

томск

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154935/94/1549359449_21:463:2838:2048_1920x0_80_0_0_443e7dafddc41ea77a9ba147289ada2d.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей для перелета по России в период с 1 ноября по 28 февраля с датой оформления до 25 января и выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли маршруты, где падение составило от 19 до 52 процентов.Список возглавил перелет из Москвы в Томск, билет в который на 52 процента дешевле, чем год назад. В среднем он стоит 4,6 тысячи рублей. Также вдвое сократились траты на путешествие из Сочи в Пермь и Новосибирск (до 3,2 и 5,4 тысячи рублей соответственно).В пятерку рекордсменов вошли перелеты из Симферополя в Пермь и из Санкт-Петербурга в Ижевск, где средний чек снизился на 43 и 45 процентов. Теперь за билеты пассажиры платят около 2,7 и четырех тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20220120/aviabilety-1768712870.html

санкт-петербург

ижевск

пермь

сочи

симферополь

томск

новосибирск

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ижевск, пермь, сочи, симферополь, томск, новосибирск, москва, новости - туризм, авиабилеты, туту.ру, туризм, россия