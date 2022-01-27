https://ria.ru/20220127/puteshestviya-1769736468.html
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале - РИА Новости, 27.01.2022
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале
Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:31
2022-01-27T17:31
2022-01-27T17:31
туризм
санкт-петербург
ижевск
пермь
сочи
симферополь
томск
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154935/94/1549359449_21:463:2838:2048_1920x0_80_0_0_443e7dafddc41ea77a9ba147289ada2d.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей для перелета по России в период с 1 ноября по 28 февраля с датой оформления до 25 января и выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли маршруты, где падение составило от 19 до 52 процентов.Список возглавил перелет из Москвы в Томск, билет в который на 52 процента дешевле, чем год назад. В среднем он стоит 4,6 тысячи рублей. Также вдвое сократились траты на путешествие из Сочи в Пермь и Новосибирск (до 3,2 и 5,4 тысячи рублей соответственно).В пятерку рекордсменов вошли перелеты из Симферополя в Пермь и из Санкт-Петербурга в Ижевск, где средний чек снизился на 43 и 45 процентов. Теперь за билеты пассажиры платят около 2,7 и четырех тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20220120/aviabilety-1768712870.html
санкт-петербург
ижевск
пермь
сочи
симферополь
томск
новосибирск
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154935/94/1549359449_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d04ec04e84c2ead38d492a212cf59f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ижевск, пермь, сочи, симферополь, томск, новосибирск, москва, новости - туризм, авиабилеты, туту.ру, туризм, россия
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале
Туту.ру: перелеты из Москвы в Томск подешевели больше всего
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей для перелета по России в период с 1 ноября по 28 февраля с датой оформления до 25 января и выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли маршруты, где падение составило от 19 до 52 процентов.
Список возглавил перелет из Москвы в Томск, билет в который на 52 процента дешевле, чем год назад. В среднем он стоит 4,6 тысячи рублей.
Также вдвое сократились траты на путешествие из Сочи в Пермь и Новосибирск (до 3,2 и 5,4 тысячи рублей соответственно).
В пятерку рекордсменов вошли перелеты из Симферополя в Пермь и из Санкт-Петербурга в Ижевск, где средний чек снизился на 43 и 45 процентов. Теперь за билеты пассажиры платят около 2,7 и четырех тысяч рублей соответственно.