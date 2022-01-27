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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/puteshestviya-1769736468.html
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале - РИА Новости, 27.01.2022
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале
Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:31
2022-01-27T17:31
туризм
санкт-петербург
ижевск
пермь
сочи
симферополь
томск
новосибирск
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей для перелета по России в период с 1 ноября по 28 февраля с датой оформления до 25 января и выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли маршруты, где падение составило от 19 до 52 процентов.Список возглавил перелет из Москвы в Томск, билет в который на 52 процента дешевле, чем год назад. В среднем он стоит 4,6 тысячи рублей. Также вдвое сократились траты на путешествие из Сочи в Пермь и Новосибирск (до 3,2 и 5,4 тысячи рублей соответственно).В пятерку рекордсменов вошли перелеты из Симферополя в Пермь и из Санкт-Петербурга в Ижевск, где средний чек снизился на 43 и 45 процентов. Теперь за билеты пассажиры платят около 2,7 и четырех тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20220120/aviabilety-1768712870.html
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санкт-петербург, ижевск, пермь, сочи, симферополь, томск, новосибирск, москва, новости - туризм, авиабилеты, туту.ру, туризм, россия
17:31 27.01.2022
 
Названы города, куда дешевле всего улететь в феврале

Туту.ру: перелеты из Москвы в Томск подешевели больше всего

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определены авиамаршруты, путешествия по которым в феврале подешевели больше всего, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей для перелета по России в период с 1 ноября по 28 февраля с датой оформления до 25 января и выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону. В результате в рейтинг вошли маршруты, где падение составило от 19 до 52 процентов.
Список возглавил перелет из Москвы в Томск, билет в который на 52 процента дешевле, чем год назад. В среднем он стоит 4,6 тысячи рублей.
Также вдвое сократились траты на путешествие из Сочи в Пермь и Новосибирск (до 3,2 и 5,4 тысячи рублей соответственно).
В пятерку рекордсменов вошли перелеты из Симферополя в Пермь и из Санкт-Петербурга в Ижевск, где средний чек снизился на 43 и 45 процентов. Теперь за билеты пассажиры платят около 2,7 и четырех тысяч рублей соответственно.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:13Туризм
Авиабилеты в страны ближнего зарубежья подешевели на треть
 
ТуризмСанкт-ПетербургИжевскПермьСочиСимферопольТомскНовосибирскМоскваНовости - ТуризмавиабилетыТуту.руТуризмРоссия
 
 
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