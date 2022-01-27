https://ria.ru/20220127/puteshestviya-1769616822.html

Названа самая необычная народная скульптура в России

Названа самая необычная народная скульптура в России - РИА Новости, 27.01.2022

Названа самая необычная народная скульптура в России

Определен самый необычный народный арт-объект в России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T01:40

2022-01-27T01:40

2022-01-27T01:40

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определен самый необычный народный арт-объект в России, сообщает Туту.ру.Победителем всероссийского конкурса, в котором за первенство спорили 85 конструкций, стал гигантский мамонт из металлолома в Магадане. Официально эта скульптура называется "Время". За нее проголосовали 31,3 процента пользователей."Шкура" зверя покрыта шестеренками, винтиками и подшипниками и напоминает элементы часового механизма. Идея такого образа пришла скульптору Юрию Руденко, когда на заброшенном прииске он увидел кости мамонта вперемешку с металлическими деталями.На втором месте — копии мировых башен из Вологодской области, набравшие 30,4 процента голосов. На третьем — пластиковые шедевры из Пензенской области, которые поддержали 8,2 процента пользователей.Все участники конкурса войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

вологодская область

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