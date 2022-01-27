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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/puteshestviya-1769616822.html
Названа самая необычная народная скульптура в России
Названа самая необычная народная скульптура в России - РИА Новости, 27.01.2022
Названа самая необычная народная скульптура в России
Определен самый необычный народный арт-объект в России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:40
2022-01-27T01:40
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определен самый необычный народный арт-объект в России, сообщает Туту.ру.Победителем всероссийского конкурса, в котором за первенство спорили 85 конструкций, стал гигантский мамонт из металлолома в Магадане. Официально эта скульптура называется "Время". За нее проголосовали 31,3 процента пользователей."Шкура" зверя покрыта шестеренками, винтиками и подшипниками и напоминает элементы часового механизма. Идея такого образа пришла скульптору Юрию Руденко, когда на заброшенном прииске он увидел кости мамонта вперемешку с металлическими деталями.На втором месте — копии мировых башен из Вологодской области, набравшие 30,4 процента голосов. На третьем — пластиковые шедевры из Пензенской области, которые поддержали 8,2 процента пользователей.Все участники конкурса войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России.
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вологодская область, магадан, пензенская область, новости - туризм, туту.ру, туризм, россия, искусство
01:40 27.01.2022
 
Названа самая необычная народная скульптура в России

Магаданская скульптура мамонта признана самым необычным народным арт-объектом

© Фото : предоставлено Туту.руАртобъект "Мамонт" в Магаданской области
Артобъект Мамонт в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : предоставлено Туту.ру
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Определен самый необычный народный арт-объект в России, сообщает Туту.ру.
Победителем всероссийского конкурса, в котором за первенство спорили 85 конструкций, стал гигантский мамонт из металлолома в Магадане. Официально эта скульптура называется "Время". За нее проголосовали 31,3 процента пользователей.
"Шкура" зверя покрыта шестеренками, винтиками и подшипниками и напоминает элементы часового механизма. Идея такого образа пришла скульптору Юрию Руденко, когда на заброшенном прииске он увидел кости мамонта вперемешку с металлическими деталями.
На втором месте — копии мировых башен из Вологодской области, набравшие 30,4 процента голосов.
На третьем — пластиковые шедевры из Пензенской области, которые поддержали 8,2 процента пользователей.
Все участники конкурса войдут в онлайн-энциклопедию необычных народных арт-объектов России.
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18 января, 08:00Туризм
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