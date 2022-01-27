https://ria.ru/20220127/provokatsiya-1769859341.html

В Киргизии назвали инцидент на границе с Таджикистаном провокацией

В Киргизии назвали инцидент на границе с Таджикистаном провокацией - РИА Новости, 27.01.2022

В Киргизии назвали инцидент на границе с Таджикистаном провокацией

В пресс-центре киргизской погранслужбы рассказали РИА Новости подробности начала конфликта между пограничниками двух стран. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:28

2022-01-27T19:28

2022-01-27T19:46

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. В пресс-центре киргизской погранслужбы рассказали РИА Новости подробности начала конфликта между пограничниками двух стран.По информации киргизского погранведомства, в четверг примерно в 17:50 (14:50 мск) в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана. После этого состоялась встреча пограничных представителей двух республик, по итогам которой автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Добо открыла огонь по военнослужащим Киргизии с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против киргизских военнослужащих в местности Торт-Кочо."Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации. Использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ РТ (Госкомитета Нацбезопасности Таджикистана, - ред.) используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами", - подчеркнули в пресс-службе.Также сообщается, что таджикская сторона ведет прицельный огонь из минометов по ЛЭП и пограничным заставам.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20220127/svet-1769859443.html

https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769845116.html

https://ria.ru/20220127/odkb-1769858679.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии