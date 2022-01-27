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Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР
Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение о поставках в самопровозглашенные республики Донбасса отдельных видов вооружений для повышения их... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:19
2022-01-27T12:19
в мире
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение о поставках в самопровозглашенные республики Донбасса отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, при этом отметив, что предлагал эту меру и ранее.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html
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в мире, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
12:19 27.01.2022
 
Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР

Лидер ЛДПР Жириновский поддержал идею поставить отдельные виды вооружения в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение о поставках в самопровозглашенные республики Донбасса отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, при этом отметив, что предлагал эту меру и ранее.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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"Дайте вы нормальное оружие Донецку и Луганску, чтобы там никакие провокации были невозможны. Тогда мы боялись, что может быть большой конфликт, но сейчас они (Запад и Украина) провоцируют его сами. Нужно насытить самым современным и мощным оружием", - заявил Жириновский в эфире канала СоловьевLive.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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