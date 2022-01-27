https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769759676.html

Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР

Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022

Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение о поставках в самопровозглашенные республики Донбасса отдельных видов вооружений для повышения их... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:19

2022-01-27T12:19

2022-01-27T12:19

в мире

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750926758_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_e84ed473bb09168e534f3803331d1480.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение о поставках в самопровозглашенные республики Донбасса отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, при этом отметив, что предлагал эту меру и ранее.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html

https://ria.ru/20220127/donbass-1769709591.html

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769616696.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия