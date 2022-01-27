Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР
Лидер ЛДПР Жириновский поддержал идею поставить отдельные виды вооружения в ДНР и ЛНР
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал предложение о поставках в самопровозглашенные республики Донбасса отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности, при этом отметив, что предлагал эту меру и ранее.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
"Дайте вы нормальное оружие Донецку и Луганску, чтобы там никакие провокации были невозможны. Тогда мы боялись, что может быть большой конфликт, но сейчас они (Запад и Украина) провоцируют его сами. Нужно насытить самым современным и мощным оружием", - заявил Жириновский в эфире канала СоловьевLive.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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