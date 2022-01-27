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В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза"
В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза" - РИА Новости, 27.01.2022
В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза"
Агентство государственных услуг Молдавии разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга компании "Молдовагаз", сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:05
2022-01-27T15:05
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Агентство государственных услуг Молдавии разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга компании "Молдовагаз", сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Власти страны 29 октября 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Начался процесс аудита долгов "Молдовагаза". Агентство государственных услуг собственности направило сегодня для публикации в бюллетене государственных закупок и официальном журнале Европейского союза уведомление о намерении приобрести услуги по проведению аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и Factoring Finance за поставку газа потребителям правого берега Днестра", - написал Спыну.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз
15:05 27.01.2022
 
В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза"

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о начале процесса аудита долга компании "Молдовагаз"

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Агентство государственных услуг Молдавии разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга компании "Молдовагаз", сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Власти страны 29 октября 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
"Начался процесс аудита долгов "Молдовагаза". Агентство государственных услуг собственности направило сегодня для публикации в бюллетене государственных закупок и официальном журнале Европейского союза уведомление о намерении приобрести услуги по проведению аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и Factoring Finance за поставку газа потребителям правого берега Днестра", - написал Спыну.
Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
13:33
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В миреМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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