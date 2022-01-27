https://ria.ru/20220127/moldovagaz-1769801401.html

В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза"

В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза" - РИА Новости, 27.01.2022

В Кишиневе заявили о начале аудита долга "Молдовагаза"

Агентство государственных услуг Молдавии разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга компании "Молдовагаз", сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:05

2022-01-27T15:05

2022-01-27T15:05

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Агентство государственных услуг Молдавии разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга компании "Молдовагаз", сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Власти страны 29 октября 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Начался процесс аудита долгов "Молдовагаза". Агентство государственных услуг собственности направило сегодня для публикации в бюллетене государственных закупок и официальном журнале Европейского союза уведомление о намерении приобрести услуги по проведению аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и Factoring Finance за поставку газа потребителям правого берега Днестра", - написал Спыну.Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220127/gaz-1769779535.html

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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз