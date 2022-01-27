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Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств

Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств

Россия по-прежнему сталкивается с отсутствием кадров, недостаточным количеством лабораторий доклинических исследований лекарств и оборудования, несмотря на все... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:26

2022-01-27T14:26

2022-01-27T14:26

общество

дмитрий медведев

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия по-прежнему сталкивается с отсутствием кадров, недостаточным количеством лабораторий доклинических исследований лекарств и оборудования, несмотря на все принимающиеся попытки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы по-прежнему сталкиваемся с отсутствием кадров, компетенций в сфере разработки и производства современных лекарственных препаратов. В стране недостаточно лабораторий для проведения доклинических исследований, не созданы пока условия для производства в России критически важного оборудования, сырья и материалов, несмотря на все предпринимавшиеся в последнее время попытки…этого пока нет", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.Он также отметил, что немало трудностей связано с оперативным выводом лекарственных препаратов на отечественный рынок.

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2022

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общество, дмитрий медведев, здоровье - общество, россия