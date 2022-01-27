https://ria.ru/20220127/lekarstva-1769792618.html
Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств
Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств
Россия по-прежнему сталкивается с отсутствием кадров, недостаточным количеством лабораторий доклинических исследований лекарств и оборудования, несмотря на все... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:26
2022-01-27T14:26
2022-01-27T14:26
общество
дмитрий медведев
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155775/08/1557750813_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cc5622fd99a417cfd258d124f0d466e9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия по-прежнему сталкивается с отсутствием кадров, недостаточным количеством лабораторий доклинических исследований лекарств и оборудования, несмотря на все принимающиеся попытки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы по-прежнему сталкиваемся с отсутствием кадров, компетенций в сфере разработки и производства современных лекарственных препаратов. В стране недостаточно лабораторий для проведения доклинических исследований, не созданы пока условия для производства в России критически важного оборудования, сырья и материалов, несмотря на все предпринимавшиеся в последнее время попытки…этого пока нет", - сказал Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.Он также отметил, что немало трудностей связано с оперативным выводом лекарственных препаратов на отечественный рынок.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155775/08/1557750813_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_54b07719254ed38984dfba7919a22182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, здоровье - общество, россия
Медведев перечислил проблемы в сфере разработки и производства лекарств
Зампред Совбеза Медведев заявил о нехватке лабораторий доклинических исследований лекарств