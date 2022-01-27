https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769803443.html
В Коми приостановили плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19
В Коми приостановили плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
В Коми приостановили плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19
Плановая госпитализации приостановлена в Коми до 6 февраля из-за неблагоприятной эпидситуации - власти РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:12
2022-01-27T15:12
2022-01-27T15:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика коми
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg
Плановая госпитализации приостановлена в Коми до 6 февраля из-за неблагоприятной эпидситуации - власти
республика коми
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fc3ee98ae44ab444409d919f773b358d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, республика коми, россия, коронавирус в россии
Материал дополняется
В Коми приостановили плановую госпитализацию из-за ситуации с COVID-19
В Коми приостановили плановую госпитализацию из-за неблагоприятной эпидситуации