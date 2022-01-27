https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769748153.html

В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России госпитализировали 12,8 тысячи пациентов с COVID-19 — почти на пять процентов больше, чем днем ранее (12 226), следует из данных... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:23

2022-01-27T11:23

2022-01-27T12:06

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России госпитализировали 12,8 тысячи пациентов с COVID-19 — почти на пять процентов больше, чем днем ранее (12 226), следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 12 807 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,8 процента", — говорится в сообщении.Снижение показателя отмечается в 49 регионах, рост — в 34, еще в двух ситуация не изменилась.При этом омикрон-штамм зафиксировали уже в 74 регионах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на штамм "дельта" сейчас приходится 47,9 процента случаев, а на "омикрон" и другие варианты коронавируса — 52,1 процента.По числу инфицированных отмечается очередной рекорд: если вчера их было 74 692, то сегодня уже 88 816. В целом за все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 404 617 человек.Умерли за сутки 665 пациентов, общее число летальных исходов достигло 328 770. Выписались из больниц 29 754 человека, а в целом выздоровели 10 129 691.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 26 586 (это тоже очередной рекорд; днем ранее было 19 856). Из них 1459 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 356 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769544145.html

https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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