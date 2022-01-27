"Забыли о русских". В США заговорили о новой, более страшной угрозе
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей на открытии интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Никогда больше!" — восклицают в синагогах на церемониях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Но сегодня американские и европейские евреи произносят эти слова с меньшей уверенностью. Возрождается антисемитизм, все больше людей забывают трагедию. О последствиях невыученного урока истории — в материале РИА Новости.
Риторика и реальность
Традиционно 27 января иудеи поминают жертв холокоста. В прошлом году из-за пандемии американские евреи молились дома, сейчас вернулись в синагоги. Правда, после нападения в Техасе у входа их встречали вооруженные до зубов полицейские.
Две недели назад в иудейскую молельню города Колливилла ворвался гражданин Британии Малик Файзал Акрам. Больше 12 часов он удерживал раввина и трех прихожан, требуя освободить из тюрьмы террористов. К счастью, никто не пострадал — преступника застрелили во время штурма.
За последние несколько лет это третье подобное происшествие. В апреле 2019-го житель Сан-Диего (штат Калифорния) Джон Ирнест открыл огонь по молящимся на пасхальном богослужении. Один человек погиб, четверо получили ранения. А за семь месяцев до этого американец Роберт Бауэрс убил 11 верующих в синагоге Питтсбурга в Пенсильвании.
© AP Photo / Brandon WadeПолиция перед синагогой конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
© AP Photo / Brandon Wade
Полиция перед синагогой конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
"Мы будем противостоять антисемитизму в стране!" — заявляли после нападений Дональд Трамп и Джо Байден в почти одинаковых речах.
Простые граждане надеялись на президентов. Предыдущий хозяин Белого дома вообще прослыл "большим другом Израиля": признал право государства на Голанские высоты, а Иерусалим — его столицей. Хотя на ситуацию в США, где самая большая в мире еврейская диаспора, это не повлияло. Число антисемитских инцидентов при Трампе стабильно росло. Участились и случаи насилия: с 78 в 2017-м до 119 в 2020-м.
"Америка, хватит!"
С приходом Байдена лучше не стало. По данным Американского еврейского комитета (AJC), каждый четвертый еврей в 2021-м стал жертвой антисемитизма. В основном — в интернете, где их оскорбляли.
Из-за этого около сорока процентов иудеев "изменили поведение": удалили из соцсетей все данные, намекающие на национальность, перестали носить на публике религиозную атрибутику. Примерно двадцать процентов не посещают торговые центры, госучреждения и школы — боятся физических нападок.
"Евреи очень обеспокоены, из-за чего сильно ограничивают себя в демократических свободах. Настало время для всех граждан сказать: "Хватит!" Но где возмущение, когда демократическая ткань общества под угрозой?" — отмечает в докладе глава AJC Дэвид Харрис.
© AP Photo / Gene J. PuskarПредставители СМИ возле синагоги в американском Питтсбурге, где произошла стрельба. 27 октября 2018
© AP Photo / Gene J. Puskar
Представители СМИ возле синагоги в американском Питтсбурге, где произошла стрельба. 27 октября 2018
Весь прошлый год власти молчали. Возмутились лишь после событий в Техасе, причем никакой конкретики за дежурными словами не последовало. В еврейской общине беспокоятся, что нападать будут чаще. Основания веские: уровень преступности в целом по стране стремительно растет.
Отрицание в школах
Как сломить тенденцию и, в частности, остановить волну антисемитизма — никто не знает. Американские власти ежегодно выделяют огромные суммы "на просветительскую работу". Например, в школах подробно изучают холокост, вокруг которого в последнее время горячо спорят.
Так, буквально через несколько дней после нападения на синагогу в Техасе разразился скандал. Руководство образовательного округа поручило преподавателям истории изменить программу уроков о геноциде евреев.
"Следует помнить о принятом в штате Билле 3979, по которому ученикам необходимо давать разные точки зрения на проблему. Если у вас есть книга о холокосте, убедитесь в наличии материалов, опровергающих его историчность", — приводят местные СМИ выдержку из директивы.
Шумиху подогрели и данные опросов: больше половины американцев мало что помнят о трагедии. Лишь около четверти точно ответили, что такое холокост, где находились лагеря смерти и сколько людей в них истребили. И лишь единицы знают, что Аушвиц-Биркенау 27 января 1945-го освободили солдаты Красной армии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНа территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
На территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Мировая тенденция
Проблема забвения холокоста — не чисто американская. Аналогичную тенденцию выявили в Европе. Каждый пятый житель ЕС в возрасте от 25 до 34 лет, по данным проведенного три года назад исследования, вообще ничего не знает о геноциде. Как следствие — большинство преступлений на почве антисемитизма совершает молодежь.
Таких инцидентов на континенте стало больше. Во многом — из-за пандемийных ограничений. Евреям приписывают "тайную разработку" — искусственное создание коронавируса. Юдофобская риторика усилилась и в связи с вакцинацией.
"Мы видим много других современных проявлений многовековой ненависти. Мы чувствуем это в поразительной регулярности, с которой теории заговора превращаются в гнусные антисемитские клише. Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой", — заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
О росте ненависти к евреям в годовщину освобождения Освенцима говорят практически все западные лидеры. Иудеи опасаются новых нападений на синагоги — причем не только в США.
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