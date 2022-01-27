https://ria.ru/20220127/kholokost-1769659920.html

"Забыли о русских". В США заговорили о новой, более страшной угрозе

"Забыли о русских". В США заговорили о новой, более страшной угрозе - РИА Новости, 27.01.2022

"Забыли о русских". В США заговорили о новой, более страшной угрозе

"Никогда больше!" — восклицают в синагогах на церемониях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Но сегодня американские и европейские евреи... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:00

2022-01-27T08:00

2022-01-27T07:57

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Никогда больше!" — восклицают в синагогах на церемониях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Но сегодня американские и европейские евреи произносят эти слова с меньшей уверенностью. Возрождается антисемитизм, все больше людей забывают трагедию. О последствиях невыученного урока истории — в материале РИА Новости.Риторика и реальностьТрадиционно 27 января иудеи поминают жертв холокоста. В прошлом году из-за пандемии американские евреи молились дома, сейчас вернулись в синагоги. Правда, после нападения в Техасе у входа их встречали вооруженные до зубов полицейские.Две недели назад в иудейскую молельню города Колливилла ворвался гражданин Британии Малик Файзал Акрам. Больше 12 часов он удерживал раввина и трех прихожан, требуя освободить из тюрьмы террористов. К счастью, никто не пострадал — преступника застрелили во время штурма.За последние несколько лет это третье подобное происшествие. В апреле 2019-го житель Сан-Диего (штат Калифорния) Джон Ирнест открыл огонь по молящимся на пасхальном богослужении. Один человек погиб, четверо получили ранения. А за семь месяцев до этого американец Роберт Бауэрс убил 11 верующих в синагоге Питтсбурга в Пенсильвании."Мы будем противостоять антисемитизму в стране!" — заявляли после нападений Дональд Трамп и Джо Байден в почти одинаковых речах.Простые граждане надеялись на президентов. Предыдущий хозяин Белого дома вообще прослыл "большим другом Израиля": признал право государства на Голанские высоты, а Иерусалим — его столицей. Хотя на ситуацию в США, где самая большая в мире еврейская диаспора, это не повлияло. Число антисемитских инцидентов при Трампе стабильно росло. Участились и случаи насилия: с 78 в 2017-м до 119 в 2020-м."Америка, хватит!"С приходом Байдена лучше не стало. По данным Американского еврейского комитета (AJC), каждый четвертый еврей в 2021-м стал жертвой антисемитизма. В основном — в интернете, где их оскорбляли.Из-за этого около сорока процентов иудеев "изменили поведение": удалили из соцсетей все данные, намекающие на национальность, перестали носить на публике религиозную атрибутику. Примерно двадцать процентов не посещают торговые центры, госучреждения и школы — боятся физических нападок."Евреи очень обеспокоены, из-за чего сильно ограничивают себя в демократических свободах. Настало время для всех граждан сказать: "Хватит!" Но где возмущение, когда демократическая ткань общества под угрозой?" — отмечает в докладе глава AJC Дэвид Харрис.Весь прошлый год власти молчали. Возмутились лишь после событий в Техасе, причем никакой конкретики за дежурными словами не последовало. В еврейской общине беспокоятся, что нападать будут чаще. Основания веские: уровень преступности в целом по стране стремительно растет.Отрицание в школахКак сломить тенденцию и, в частности, остановить волну антисемитизма — никто не знает. Американские власти ежегодно выделяют огромные суммы "на просветительскую работу". Например, в школах подробно изучают холокост, вокруг которого в последнее время горячо спорят.Так, буквально через несколько дней после нападения на синагогу в Техасе разразился скандал. Руководство образовательного округа поручило преподавателям истории изменить программу уроков о геноциде евреев."Следует помнить о принятом в штате Билле 3979, по которому ученикам необходимо давать разные точки зрения на проблему. Если у вас есть книга о холокосте, убедитесь в наличии материалов, опровергающих его историчность", — приводят местные СМИ выдержку из директивы.Шумиху подогрели и данные опросов: больше половины американцев мало что помнят о трагедии. Лишь около четверти точно ответили, что такое холокост, где находились лагеря смерти и сколько людей в них истребили. И лишь единицы знают, что Аушвиц-Биркенау 27 января 1945-го освободили солдаты Красной армии.Мировая тенденцияПроблема забвения холокоста — не чисто американская. Аналогичную тенденцию выявили в Европе. Каждый пятый житель ЕС в возрасте от 25 до 34 лет, по данным проведенного три года назад исследования, вообще ничего не знает о геноциде. Как следствие — большинство преступлений на почве антисемитизма совершает молодежь.Таких инцидентов на континенте стало больше. Во многом — из-за пандемийных ограничений. Евреям приписывают "тайную разработку" — искусственное создание коронавируса. Юдофобская риторика усилилась и в связи с вакцинацией."Мы видим много других современных проявлений многовековой ненависти. Мы чувствуем это в поразительной регулярности, с которой теории заговора превращаются в гнусные антисемитские клише. Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой", — заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.О росте ненависти к евреям в годовщину освобождения Освенцима говорят практически все западные лидеры. Иудеи опасаются новых нападений на синагоги — причем не только в США.

https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

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в мире, сша, оон, пенсильвания, калифорния, джо байден, дональд трамп, антониу гутерреш