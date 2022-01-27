https://ria.ru/20220127/khalatnost-1769788623.html
СК возбудил дело о халатности после исчезновения девочки под Новгородом
СК возбудил дело о халатности после исчезновения девочки под Новгородом - РИА Новости, 27.01.2022
СК возбудил дело о халатности после исчезновения девочки под Новгородом
Следователи возбудили новое уголовное дело после исчезновения девочки в Новгородской области - о халатности сотрудников комитета образования администрации,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:10
2022-01-27T14:10
2022-01-27T14:18
происшествия
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следователи возбудили новое уголовное дело после исчезновения девочки в Новгородской области - о халатности сотрудников комитета образования администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным СК, при расследовании выяснилось, что семья ребёнка состояла на учете в органах системы профилактики, семеро детей уже помещены в социальное учреждение, но эту девочку 2020 года рождения оставили в семье – аналогичный вопрос в отношении нее рассмотрен не был."Следственными органами СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района", - сказали в ведомстве.После исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". В дальнейшем расследованием дела занялись в центральном аппарате СК РФ. По делу задержаны мать девочки и ее сожитель.
https://ria.ru/20220127/sk-1769790066.html
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происшествия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:10 27.01.2022 (обновлено: 14:18 27.01.2022)
СК возбудил дело о халатности после исчезновения девочки под Новгородом
СК: после исчезновения девочки в Новгородской области возбуждено дело о халатности