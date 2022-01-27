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В "Молдовагазе" заявили об отсутствии альтернативных "Газпрому" поставщиков
В "Молдовагазе" заявили об отсутствии альтернативных "Газпрому" поставщиков - РИА Новости, 27.01.2022
В "Молдовагазе" заявили об отсутствии альтернативных "Газпрому" поставщиков
"Газпром" является единственным поставщиком газа в регионе, на сегодняшний день у Молдавии нет альтернатив, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:23
2022-01-27T14:23
экономика
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. "Газпром" является единственным поставщиком газа в регионе, на сегодняшний день у Молдавии нет альтернатив, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим Чебан."На данном этапе в регионе нет альтернативных поставщиков газа кроме "Газпрома", никто не сможет поставлять нам необходимый объем газа", - заявил Чебан.Он допускает, что в будущем на рынке может появиться новый трейдер, однако говорить об этом преждевременно. При этом Чебан подчеркивает, что "Газпром" полностью покрывает нужды Молдавии."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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экономика, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз
14:23 27.01.2022
 
В "Молдовагазе" заявили об отсутствии альтернативных "Газпрому" поставщиков

Глава "Молдовагаза" Чебан заявил об отсутствии поставщиков, альтернативных "Газпрому"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром"
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. "Газпром" является единственным поставщиком газа в регионе, на сегодняшний день у Молдавии нет альтернатив, заявил на пресс-конференции глава компании Вадим Чебан.
"На данном этапе в регионе нет альтернативных поставщиков газа кроме "Газпрома", никто не сможет поставлять нам необходимый объем газа", - заявил Чебан.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
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Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
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Он допускает, что в будущем на рынке может появиться новый трейдер, однако говорить об этом преждевременно. При этом Чебан подчеркивает, что "Газпром" полностью покрывает нужды Молдавии.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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ЭкономикаМолдавияГазпромСергей КуприяновМолдовагаз
 
 
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