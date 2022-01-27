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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/aviakompanii-1769429520.html
Стало известно, из-за чего в 2021 году задержали большинство авиарейсов
Стало известно, из-за чего в 2021 году задержали большинство авиарейсов - РИА Новости, 27.01.2022
Стало известно, из-за чего в 2021 году задержали большинство авиарейсов
Авиакомпании РФ в прошлом году задержали 2,6 процента рейсов более чем на два часа, и самая частая причина сбоя графика — метеоусловия, сообщил начальник... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T05:04
2022-01-27T05:04
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Авиакомпании РФ в прошлом году задержали 2,6 процента рейсов более чем на два часа, и самая частая причина сбоя графика — метеоусловия, сообщил начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов в ходе круглого стола в Общественной палате РФ."По нашим данным, 895 тысяч рейсов было выполнено российскими авиакомпаниями. Среди них задержано более чем на два часа порядка 23,5 тысяч", — сказал Косинов.По его словам, больше всего вылетов было перенесено из-за непогоды — 5,7 тысячи, еще 2,4 тысячи — из-за технических неисправностей.Остальные не состоялись вовремя по иным причинам. Например, рост трафика на внутренних направлениях, превышение фактического времени стоянок, недостаточная обустроенность контрольно-пропускных пунктов, ковидные ограничения и другие, заключил он.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, пассажиры, авиакомпании, туризм, погода, россия
05:04 27.01.2022
 
Стало известно, из-за чего в 2021 году задержали большинство авиарейсов

Росавиация: в 2021 году большинство рейсов в РФ чаще всего задерживались из-за непогоды

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Авиакомпании РФ в прошлом году задержали 2,6 процента рейсов более чем на два часа, и самая частая причина сбоя графика — метеоусловия, сообщил начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.
"По нашим данным, 895 тысяч рейсов было выполнено российскими авиакомпаниями. Среди них задержано более чем на два часа порядка 23,5 тысяч", — сказал Косинов.
По его словам, больше всего вылетов было перенесено из-за непогоды — 5,7 тысячи, еще 2,4 тысячи — из-за технических неисправностей.
Остальные не состоялись вовремя по иным причинам. Например, рост трафика на внутренних направлениях, превышение фактического времени стоянок, недостаточная обустроенность контрольно-пропускных пунктов, ковидные ограничения и другие, заключил он.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 13:02Туризм
Турецкая авиакомпания эвакуировала пассажиров из аэропорта Стамбула
 
ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмпассажирыавиакомпанииТуризмПогодаРоссия
 
 
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