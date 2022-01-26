https://ria.ru/20220126/zelenskiy-1769545849.html

Киев намерен обсудить на "нормандской" встрече гуманитарные вопросы

Киев намерен обсудить на "нормандской" встрече гуманитарные вопросы - РИА Новости, 26.01.2022

Киев намерен обсудить на "нормандской" встрече гуманитарные вопросы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретной повестки дня встречи советников лидеров "нормандского формата" в среду нет, Киев намерен... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:28

2022-01-26T09:28

2022-01-26T09:51

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владимир зеленский

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КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретной повестки дня встречи советников лидеров "нормандского формата" в среду нет, Киев намерен обсудить возобновление режима тишины в Донбассе и гуманитарные вопросы.Советники лидеров "нормандской четверки" соберутся в среду в Париже. Ранее в немецкой прессе появилась информация, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры" с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик об особом статусе Донбасса."На данный момент конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет. Могу сказать, о чем планирует говорить украинская делегация. Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, к сожалению, работающего с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущей работе "нормандского формата". Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, неизменна, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", - написал Ермак в Facebook.Он заявил, что подобные выдумки о переговорах с представителями ДНР и ЛНР в СМИ появляются благодаря манипуляторам. "Хочу напомнить им: в "нормандском формате" право утверждать какие-либо документы имеют только лидеры государств. Все остальное – консультационные моменты. Сегодня мы будем отстаивать украинскую позицию… Пусть те, кто участвуют в создании этих фейков, идут и себе на лбу рисуют красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке. Любые инсинуации или манипуляции – это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - отметил Ермак.

https://ria.ru/20220125/donbass-1769341194.html

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в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, париж, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей ермак