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Вологодская область
https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html
На Вологодчине поддержали законопроект о корректировке Лесного Кодекса
На Вологодчине поддержали законопроект о корректировке Лесного Кодекса - РИА Новости, 26.01.2022
На Вологодчине поддержали законопроект о корректировке Лесного Кодекса
Законодательное собрание Вологодской области поддержало федеральный законопроект "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:59
2022-01-26T18:59
вологодская область
гусев
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 26 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области поддержало федеральный законопроект "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования арендных отношений", который будет способствовать развитию лесоперерабатывающей промышленности на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента.Законопроект в первую очередь уточняет требования к предоставлению лесных участков в аренду для реализации приоритетных инвестиционных проектов.По словам главы комитета по экологии и природопользованию областного Законодательного собрания Людмилы Гусевой, Вологодская область занимает одно из первых мест по количеству инвестиционных проектов на Северо-Западе в сфере лесопользования."Уточняющие положения в законопроекте приведут к прозрачности предоставления лесных участков в аренду для предприятий. Вопрос особенно актуален, так как с 2022 года введен запрет на вывоз непереработанной древесины, установлены высокие пошлины. В таких условиях, чтобы развивать лесную промышленность в регионе, необходимо поддерживать предприятия, которые занимаются переработкой древесины. Закон будет этому способствовать", - отметила Гусева.В пресс-службе пояснили, что законопроект находится на рассмотрении Госдумы, . предполагается, что в первом чтении он будет рассмотрен в феврале.
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гусев, законодательное собрание вологодской области
18:59 26.01.2022
 

На Вологодчине поддержали законопроект о корректировке Лесного Кодекса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСклад леса
Склад леса - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛОГДА, 26 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области поддержало федеральный законопроект "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования арендных отношений", который будет способствовать развитию лесоперерабатывающей промышленности на Вологодчине, сообщает пресс-служба областного парламента.
Законопроект в первую очередь уточняет требования к предоставлению лесных участков в аренду для реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Законодательное Собрание Вологодской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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По словам главы комитета по экологии и природопользованию областного Законодательного собрания Людмилы Гусевой, Вологодская область занимает одно из первых мест по количеству инвестиционных проектов на Северо-Западе в сфере лесопользования.
"Уточняющие положения в законопроекте приведут к прозрачности предоставления лесных участков в аренду для предприятий. Вопрос особенно актуален, так как с 2022 года введен запрет на вывоз непереработанной древесины, установлены высокие пошлины. В таких условиях, чтобы развивать лесную промышленность в регионе, необходимо поддерживать предприятия, которые занимаются переработкой древесины. Закон будет этому способствовать", - отметила Гусева.
В пресс-службе пояснили, что законопроект находится на рассмотрении Госдумы, . предполагается, что в первом чтении он будет рассмотрен в феврале.
 
Вологодская областьГусевЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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